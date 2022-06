Ussai: “Ritiro atto aziendale ARCS certifica fallimento gestione sanità”

“Il ritiro in autotutela dell’atto aziendale di ARCS sancisce, se ci fosse stato bisogno di una conferma, il fallimento della gestione della sanità in Friuli Venezia Giulia”. Lo afferma il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Andrea Ussai, commentando il decreto del direttore generale dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute, Joseph Polimeni, del 7 giugno scorso. “Una decisione che conferma il disastro dell’iter che ha portato all’adozione degli atti aziendali, nella totale assenza di condivisione” continua l’esponente pentastellato. “Lo stesso centrodestra aveva chiesto la rimozione dei manager delle principali Aziende sanitarie, nominati da Fedriga e Riccardi, che avrebbero dovuto comporre una squadra affiatata e competente – conclude Ussai -. In realtà, i direttori generali sono stati meri esecutori di una gestione fallimentare della sanità regionale da parte di questa maggioranza”.