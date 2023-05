Valli Torre Natisone: tornano “I sentieri delle Pro Loco”

Tra Valli del Torre e Natisone, ritorna “I Sentieri delle Pro Loco”, ovvero il programma di escursioni guidate da giugno a ottobre alla scoperta di vette, acque, foreste, vigneti e storia. Son 13 le Pro Loco, tutte aderenti al Consorzio Pro Loco Torre Natisone – Tor Nadisôn – Ter Nediža, che contribuiscono al calendario. Quest’anno saranno 10 le escursioni da fare insieme alle guide di Wild Routes che offriranno agli escursionisti emozioni uniche in angoli più o meno conosciuti del territorio. Le Pro Loco coinvolte sono quelle di Campeglio, Colloredo, Masarolis, Torlano, Subit, Amici di Prossenicco, Savorgnano, Nimis, Porzus, Val Cornappo, Valle di Soffumbergo, Torreano e Attimis.

“Un programma ricco di escursioni – ha dichiarato il presidente del Consorzio Gianfranco Specia – pensato per le persone che amano stare all’aria aperta. Questo è il territorio ideale per chi vuole fare forest bathing: sarà infatti possibile immergersi nella natura che è un toccasana per anima e corpo. Ma le escursioni sono interessanti anche per chi ama gli aspetti non solo naturalistici ma pure quelli storici e culturali. Lungo i sentieri si trovano tracce di storia moderna, come strade militari e linee difensive della Prima Guerra Mondiale e di storia antica: resti di castellieri, di strutture fortificate tardo-antiche e medievali e di insediamenti romani. Siamo sempre più convinti dell’importanza di offrire occasioni di turismo esperienziale e tutto ciò è possibile grazie al grande contributo dei volontari delle nostre Pro Loco, custodi della sentieristica che con il proprio impegno contribuiscono a mantenere pulita dalla vegetazione spontanea e accessibile lungo il corso dell’anno”.

LE USCITE

Si partirà domenica 4 giugno a Savorgnano con l’escursione tra le Tor e lis Culinis. A seguire domenica 25 giugno a Lusevera Le tradizioni in alta Val Torre.

A luglio le uscite programmate sono due: domenica 9 luglio a Masarolis per l’escursione Le cascate del Preloh e domenica 30 luglio a Prossenicco per Le cascate della Cukula. Ad agosto in calendario domenica 6 a Subit l’Anello della Strega e delle Agane e domenica 27 in Val Cornappo con l’Anello delle Sorgenti del Cornappo. Domenica 3 settembre appuntamento a Porzus per l’Anello delle Malghe di Porzus. Tre le escursioni programmate ad ottobre: domenica 1 ottobre a Torlano per Tra i vigneti di Torlano e Ramandolo, domenica 8 ottobre a Valle di Soffumbergo per Monte San Lorenzo e Joanaz e domenica 28 ottobre Attimis, alle ore 14.30 per Lo Zuc di Giai. Tutte le escursioni in programma prevedono il ritrovo alle ore 8.30 con partenza alle 8.45/9.00 (tranne l’escursione del 28 ottobre con ritrovo alle ore 14.30),

COSTI

Prezzo: 15€ intero / 7,50€ ragazzi 12-18 anni accompagnati / gratis minori 12 anni accompagnati.

ISCRIZIONE

Per iscrizioni, inviare un messaggio WhatsApp al cell. 333 4564933 al Consorzio Pro Loco Torre Natisone, specificando: nome, cognome, numero partecipanti.

Maggiori info su www. consorzioprolocotorrenatisone. it