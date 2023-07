Veleggiata Solidale – Le rotte della salute mentale

La Sezione della Lega Navale di Monfalcone, in collaborazione con la Società Psicoanalitica e la Federazione Nazionale ad Orientamento Psicoanalitico, sabato 8 luglio ospiterà un gruppo di ragazzi inseriti nel Progetto Itaca che attraverso l’omonima Fondazione, promuove programmi di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi della salute mentale e alle loro famiglie. L’obiettivo della Fondazione è quello di sensibilizzare la comunità per superare stigma e pregiudizio e diffondere una corretta informazione per favorire la prevenzione e l’orientamento alla cura. La Sezione monfalconese della Lega Navale, condividendo appieno le finalità del Progetto Itaca, ha aderito, anche operativamente; la vela, infatti, è una delle loro attività di riabilitazione e la Sezione metterà a disposizione per l’intera giornata le strutture a terra ma soprattutto, grazie alla collaborazione dei soci che saranno presenti a bordo di ogni imbarcazione, la possibilità di una veleggiata nel nostro golfo. La giornata si concluderà con un momento conviviale che sarà un ulteriore momento di aggregazione e conoscenza delle problematiche che la giornata si è prefissata di affrontare. Si tratta, dicono gli organizzatori, di un primo appuntamento sperimentale, il primo nella nostra regione, destinato a diventare un appuntamento fisso negli anni a venire.