Poesia e danza con il bardo Benozzo e i ballerini della Val Resia

“Parole, canti, danze: incontri di poesia e bellezza”. È il tema dell’evento che vedrà protagonisti il filologo, poeta, arpista e candidato al Nobel per la letteratura, Francesco Benozzo, vincitore nel 2022 del premio internazionale Poeti dalla Frontiera, e i ballerini del gruppo folk della Val Resia, giovedì 6 luglio, dalle 18.30, nella Corte di Palazzo Morpurgo a Udine (via Savorgnana 12). L’appuntamento è organizzato dal Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società dell’Ateneo friulano e dall’Associazione laureati/e in lingue e letterature straniere (All – https://all.uniud.it/) con il sostegno del Comune di Udine.

Benozzo terrà una lezione/concerto accompagnando il pubblico nell’universo poetico delle terre friulane e appenniniche, delle lande misteriche e magiche del Galles e dei ghiacciai. L’obiettivo è riscoprire il ruolo della parola poetica arcaica e ancestrale, caratterizzata dal rispetto dell’ambiente, dalla sacralità dei fiumi e delle foreste e degli animali che vi abitano. Alla performance di Benozzo seguiranno i balli folklorici della Val Resia guidati da Dino Valente.

«La poesia, la musica e l’arte – spiega la professoressa Antonella Riem che introdurrà l’evento – si esprimono in linguaggi e forme espressive differenti, ma collegate attraverso la bellezza che trasmettono, come figure della presenza costante dell’umano: parole, segni, suoni, canti, storie di forza, coraggio e amore per le proprie radici, lingue, tradizioni e cultura. Si tratta – sottolinea Riem – di promuovere la capacità delle arti di avere un impatto sul benessere delle persone, anche fragili, per dare loro la possibilità attraverso l’espressione creativa di avere un senso di compartecipazione e di appartenenza ad un mondo condiviso».