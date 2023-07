Trieste: Giovedì 6 luglio convegno su nuovo Burlo e Cattinara

Con una nota Paolo Radivo del Comitato spontaneo per la Pineta di Cattinara ha reso noto che Giovedì 6 luglio 2023 Open Sinistra FVG, Rifondazione Comunista e il Comitato spontaneo per la pineta di Cattinara invitano la cittadinanza a un momento di riflessione politica sulla situazione della sanità pubblica a Trieste. Nel comprensorio ospedaliero di Cattinara, area a rischio idrogeologico già fortemente antropizzata, dal 4 febbraio 2022 , spiega Radivo, si lavora per realizzare, estirpando centinaia di alberi, numerose discutibili opere: parcheggio del polo cardiologico con strade di attraversamento, padiglione servizi aziendali con autosilo sotterraneo, viadotto e rotatoria d’accesso, nuova sede principale dell’ospedale materno-infantile “Burlo Garofolo” con autosilo sotterraneo e due strade laterali, terza torre, nuova piastra, “cubone Covid”, ampliamento del depuratore, campus universitario e di ricerca, bretella di collegamento tra la superstrada e il polo cardiologico… Dalle 17.30 alle 19.30, in Sala Tessitori (Piazza Oberdan, 5), si terrà un incontro organizzato dal Gruppo consiliare regionale misto, componente Open Sinistra FVG, su questi specifici temi, contestualizzandoli all’interno dell’attacco al sistema sanitario pubblico in atto nella nostra regione e nel nostro Paese. Interverranno il Prof. Furio Honsell (consigliere regionale, Open Sinistra FVG), il Dott. Marino Andolina (PRC) e il giornalista Paolo Radivo (Comitato spontaneo per la pineta di Cattinara). Infine è previsto un intervento di alcuni rappresentanti del Coordinamento per la sanità pubblica di Trieste. All’incontro è invitata la cittadinanza e tutti i Comitati sorti in questi ultimi mesi in diversi rioni di Trieste per difendersi dalla speculazione edilizia e da altri sciagurati mega-progetti.