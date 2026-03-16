Venerdì 20 marzo il nuovo show comico di Arianna Porcelli Safonov al Teatro Orazio Bobbio di Trieste

Arriva venerdì 20 marzo alla Contrada di Trieste, unica data in Friuli Venezia Giulia, Arianna Porcelli Safonov, autrice e performer di testi satirici che registrano regolarmente il tutto esaurito sui palchi di tutta Italia.

Che scrivere un diario faccia bene lo conferma la scienza: si chiama “journaling”, l’abitudine di scrivere con regolarità del proprio quotidiano, fuori e dentro di noi, per riflettere su ciò che accade nella propria vita. Si tratta di una pratica oggi riconosciuta come strumento efficace per il benessere mentale che ha basi solide e che è facilmente riscontrabile nelle giornate di chi riesce ad attivare questa sana routine. Ma allora perché tutti i personaggi famosi che ne hanno tenuto uno, infine, sono morti male? Da Sylvia Plath a Virginia Woolf, da Anna Frank a Jack Kerouac fino a Franz Kafka, la lista sembra interminabile. Che la causa della disgrazia stia nell’errore fatale di rileggerli? Sembra che il diario ci sostenga finché resti segreto e dimenticato, altrimenti sia soltanto un’ulteriore prova di quanto la nostra vita abbia fatto cilecca. Odiario è il nuovo show di Arianna Porcelli Safonov, vicino alla stand-up comedy americana degli anni ’80. Dopo aver visto Delirious, lo storico spettacolo che rese noto Eddie Murphy, girato al DAR Constitution Hall in Washington nel 1983, Arianna scrive un progetto dedicato ai ricordi dell’adolescenza attraverso la rilettura dei suoi diari segreti, scritti dal 1993 sino ad oggi: dall’incidente in auto con Riccardo Schicchi, alle monumentali delusioni amorose delle medie dove il sentimento di rivalsa permane negli anni, violentissimo, almeno fino a quando non rincontriamo il nostro amato/a invecchiato e distrutto dalla vita, fino alle fughe di notte a sedici anni e alle vacanze dove si gareggia con gli amici a chi sopravvive a suon di cazzate. Una vergognosa carrellata di tutto ciò che si deve subire per poter finalmente dire di essere diventati grandi, ricordandosi però di mantenere ben segreto il processo bizzarro con cui lo si sia diventati.

BIOGRAFIA

Arianna Porcelli Safonov è romana ma per sbaglio: la famiglia di suo padre arriva in Italia nel 1917 e lì cominciano i problemi.

Arianna è autrice e performer di libri e testi umoristici per riviste, talk, progetti edu e monologhi teatrali che porta in tour tra Italia e Svizzera, con più di cinquanta date all’anno.

I suoi testi per il teatro li porta in scena da sola, coi progetti stabili Fiabafobia, Alimentire (dedicato alla bibliografia di Michael Pollan) e Gli sforzi inutili con cui la vita imita l’arte (dedicato all’arte contemporanea); scrive anche diversi inediti per prestigiosi festival culturali come il Festival della Bellezza, con cui collabora dal 2021.

Laureata in Lettere e Filosofia con indirizzo storia del costume, ha vissuto a New York e a Madrid e ha lavorato per dieci anni nell’organizzazione di eventi internazionali fino al 2010, quando ha deciso di lasciare la sua professione per dedicarsi alla scrittura.

Per Fazi Editore ha pubblicato Fottuta Campagna (2016) e Storie di Matti (2017).

Ha scritto racconti inediti per il Fatto Quotidiano, per Touring Club, per la rivista letteraria Superlunaria e dal 2020 cura una rubrica satirica sul mensile Terranuova, analizzando i temi legati al biologico e alla mindfulness col filtro del paradosso.

Ha partecipato con talk inediti al Tedx per quattro edizioni.

Dal 2018 al 2022 ha collabora con l’Università di Pavia, con una docenza legata alle tecniche di improvvisazione applicate agli ambiti manageriali.

Nel 2020 ha scritto e condotto il format TV per LaEffe, Scappo dalla città, ispirato alla sua scelta abitativa in Appennino.

Nel 2025 porta in scena “Picchiamoci”, un monologo contro la violenza del genere umano e due inediti per il Festival della Bellezza, uno al Castello Sforzesco di Milano dedicato alla crisi della formazione in Italia “Sussidiario Mistico”, ed uno al Teatro Romano di Verona dedicato alla mitologia applicata alle derive dei giorni nostri, “Minotauri contemporanea”.

L’8 ottobre 2025 è uscito il podcast Famiglia ed Altre Cose Velenose, il nuovo podcast di e con Arianna Porcelli Safonov, disponibile su RaiPlay Sound, con il contributo psicoterapeutico di Ilaria Cadorin e le musiche originali di Gigi Funcis.

Il 18 novembre 2025 torna in libreria con “Nostalgia dei dinosauri”, edito da Baldini + Castoldi, che a pochi mesi dalla pubblicazione è già in ristampa.

I suoi monologhi sono diventati virali sul web, suo malgrado.