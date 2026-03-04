Venerdì 6 marzo, Felice Casson a Udine per spiegare i nodi della riforma oggetto del Referendum sulla giustizia

Felice Casson sarà a Udine, venerdì 6 marzo, ospite principale di un incontro nell’ambito del ciclo di appuntamenti “Verso il Referendum costituzionale per la riforma della magistratura”, organizzato da ANPI Città di Udine “Fidalma Garosi Lizzero – Gianna” in collaborazione con i Comitati “Giusto dire No” e “Vota No”. Già magistrato e senatore della Repubblica, Casson proporrà una riflessione critica e approfondirà gli aspetti cruciali delle proposte di riforma e le loro conseguenze reali sulla vita democratica del Paese. L’incontro si svolgerà, alle 17.30, nella sala polifunzionale Criscuolo, al civico 164 di via Veneto (quartiere di Cussignacco). Dopo l’intervento del presidente della sezione ANPI cittadina Stefano Pol, si aprirà il dibattito, che sarà introdotto e moderato da Roberta Nunin, docente di giurisprudenza all’Università di Trieste e componente dell’ANPI provinciale di Udine. L’iniziativa è pensata per le cittadine e i cittadini che vogliono capire a fondo i punti oggetto dei quesiti referendari e presentarsi così con maggiore consapevolezza alle urne. L’ingresso è libero e fino a esaurimento dei posti disponibili.