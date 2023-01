Venerdì iniziativa a Udine: “Parte da noi! Il Friuli Venezia Giulia per Elly Schlein”

Venerdì 13 gennaio, ore 12:00, presso il Caffè da Caucigh, via Gemona 36, Udine, si terrà la presentazione dei nascenti comitati “Parte da noi!” del Friuli Venezia Giulia, in sostegno alla candidatura per la segreteria del Partito Democratico di Elly Schlein. Saranno anche esposte le ragioni della candidatura stessa e i primi eventi pubblici della mozione. Interverranno Enzo Martines, già consigliere regionale e segretario del Partito Democratico udinese, Anna Paola Peratoner, già consigliera comunale a Udine, attivista femminista ed espressione della società civile, Sabrina Morena, già consigliera per la provincia di Trieste e già consigliera comunale, Francesca Colombi, Assessora del Comune di Gradisca d’Isonzo con delega a Educazione e Istruzione, Politiche giovanili e alle Pari Opportunità, Federico Buttò, attivista lgbtiq (comitato “Parte dai Noi! – Trieste con Elly Schlein”). Tra i presenti, Marco Craighero, consigliere comunale a Tolmezzo (comitato “Parte da Noi! – Tolmezzo Carnia”) e Renata Bagatin (comitato “Parte da Noi! – Pordenone”). Si legge in una nota d’accompagnamento: “Siamo democratiche/ci, socialiste/sti, ecologiste/sti e femministe, con alle spalle percorsi differenti, sia interni al Partito Democratico che esterni a quel soggetto. Ci riconosciamo tutte/i nei valori della sinistra e abbiamo sempre dato valore all’impegno politico come motore del cambiamento. Consapevoli che davanti a noi si apre la fine di un ciclo politico, riteniamo che il Partito Democratico, se vuole trovare la sua centralità nell’area progressista, necessita di un cambiamento. Non l’ennesimo restyling superficiale, ma una ristrutturazione profonda che permetta il rilancio dell’alternativa necessaria per il Paese e per il Friuli Venezia Giulia. In questo scenario, la candidatura di Elly Schlein è l’unica a dare un contributo rilevante alla ricostruzione del campo progressista per il Paese e per questa regione; un campo rinnovato e credibile, che non si adagia ad accettare l’esistente, in grado di esprimere una netta scelta a favore di giustizia sociale, climatica ed economica. Il percorso proposto da Schlein ha la potenzialità di ridare forza e prospettiva all’opportunità di costruire una visione alternativa di società, riaccendendo passioni e partecipazione popolare. Quella di Schlein è una candidatura collettiva, che invita tutte/i noi ad essere il motore del cambiamento che vogliamo. Perché, quest’ultimo, “parte da noi””.