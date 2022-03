Venerdì presentazione a Trieste de “Il diritto d’asilo – Report 2021”

venerdì 18 marzo, alle ore 17 al Circolo della Stampa di Trieste (Corso Italia 13), verrà presentato “Il diritto d’asilo. Report 2021” a cura della Fondazione Migrantes. All’evento interverranno la curatrice del rapporto Cristina Molfetta e il coautore del rapporto Gianfranco Schiavone (presidente ICS). Coordina l’incontro la giornalista Fabiana Martini (Articolo 21). Con l’edizione del 2021 la Fondazione Migrantes arriva alla quinta edizione del rapporto dedicato al mondo dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Un lavoro scritto da un’équipe di autrici ed autori che si lasciano “toccare e interrogare” dalle sofferenze e dalle contraddizioni che le persone in fuga nel mondo raccontano o portano scritte nei loro volti e nei loro corpi. Quest’anno più che mai questo sguardo è cruciale per leggere dati, norme, politiche e storie che rappresentano una realtà molto distante dal messaggio di papa Francesco “Verso un noi sempre più grande”, che individua nell’abbattimento dei muri e nella capacità di saper costruire ponti uno degli strumenti maggiori per la salvezza umana.

Il Diritto d’asilo – Report 2021 ricostruisce il quadro delle guerre e delle altre crisi che portano il numero delle persone in fuga nel mondo al più elevato livello di sempre, benché siano sempre meno i migranti che ottengono protezione in Europa, dove invece ritornano le frontiere interne, con una diffusione impropria dei controlli, e dove la solidarietà sembra declinata solo in chiave difensiva ed escludente, come mostra la più recente proposta di Patto europeo su immigrazione e asilo. La situazione dell’Italia d’altra parte mostra luci ed ombre: se da un lato il sistema di accoglienza è attraversato da fortissime contraddizioni e in particolare nella sua declinazione emancipante, integrata e diffusa non è ancora divenuto il riferimento di una politica nazionale in materia di asilo, dall’altro lato la recente introduzione della protezione speciale lascia intravvedere le potenzialità di una forma di regolarizzazione permanente e il protagonismo dei rifugiati inizia a farsi strada nel dibattito pubblico e scientifico.