Venerdì presentazione dei romanzi di “Non è mai troppo tardi” di Anna Driesen a Udine

Venerdì 27 marzo, presentazione dei romanzi LGBTQIA+ di Anna Driesen a Udine, Caffetteria da Romi – Al Vecchio Tram, in piazza Garibaldi, 5. L’autrice dialogherà con il consigliere comunale Andrea Di Lenardo e con Anna De Odorico. Dalla presentazione di “Non è mai troppo tardi”:

“Non è facile per un padre prendere la decisione di confessare al proprio figlio di aver amato per tutta la vita un uomo. Eppure, nonostante le sue paure e le sue fragilità, Ruben trova il coraggio di farlo attraverso un diario e delle lettere. La città di Anversa fa da vivace testimone alla storia di un intenso e appassionato amore. Riuscirà Ruben a scrivere l’ultima pagina della storia che ha vissuto insieme a Lewis? Gli sarà concesso di trasformare un profondo dolore in un messaggio di speranza? L’amore può vivere per sempre nei ricordi di qualcuno, che come i granelli dorati di una clessidra, fragile custode del tempo, fanno da ponte fra passato e futuro. Ogni granello che scivola è un sussurro della vita che sfugge, un richiamo a godere pienamente del presente perché non è mai troppo tardi per essere felici”.