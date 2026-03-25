Associazioni: Conficoni (Pd), scontro in giunta penalizza settore

«Il tentativo di mettere la polvere sotto il tappeto da parte dell’assessore meloniano Scoccimarro sull’ennesimo scontro in Giunta che ha fatto saltare l’approvazione del regolamento ecoeventi, non solo non cancella la brutta figura per il ritardo del bando atteso dagli organizzatori di sagre e manifestazioni, ma di fatto penalizza ulteriormente la preziosa opera sociale del volontariato, alle prese con le nuove norme fiscali volute dal Governo». Lo afferma il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd) commentando la risposta dell’assessore alla Difesa dell’ambiente all’interrogazione attraverso la quale chiedeva “quando si completerà l’iter di revisione del regolamento e verrà pubblicato il relativo bando per gli “EcoEventiFVG” del 2026”.

«Nel presentare questa nuova linea contributiva, l’assessore affermò che era importante il bando uscisse tempestivamente entro il mese di dicembre. Invece, a fine marzo, siamo ancora in fase di revisione del regolamento» ricorda Conficoni. E ancora, prosegue «oggi, nella sua replica ha detto che il ritardo dipende dalla necessità di un adeguamento alle norme nazionali, però due settimane fa la proposta di delibera entrata in Giunta non è stata approvata per delle divergenze in seno all’esecutivo, opportunamente riportate dalla stampa locale». Secondo Conficoni «siamo difronte a uno scontro che non si è ancora ricomposto perché l’atto non è stato licenziato. E in questa situazione gli organizzatori degli eventi continuano ad aspettare, penalizzati dalle divisioni nella maggioranza, oltre che dalle nuove norme fiscali che stanno comportando l’annullamento di alcune sagre. La Giunta approvi tempestivamente questo regolamento per superare una situazione di incertezza e faccia pressione sul governo nazionale, perché il mondo del volontariato, che è una risorsa preziosa, non va penalizzato, come invece la destra sta facendo tanto a Roma quanto a Trieste».