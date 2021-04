Venerdì prossimo presentazione del volume “I secoli delle donne”

"I secoli delle donne" Fonti e materiali per la didattica della storia, questo il titolo del libro che verrà presentato venerdì 16 aprile 2021 alle ore 17.00. Biblink Editori (Roma, giugno 2019)La pubblicazione propone una rilettura storiografica e delle fonti che passa attraverso la valorizzazione delle tracce che le donne del passato hanno lasciato, a cominciare proprio dalle parole che hanno usato per esprimersi e definirsi. I testi raccolti rappresentano l'accidentato percorso seguito per affermare principi di uguaglianza, bandire discriminazioni e violenze, conseguire diritti e promuovere le donne dentro la famiglia, la società, il mondo del lavoro, le istituzioni. Non è quindi una storia delle donne, riguarda tutti.

Intervengono le curatrici dell'opera:

Franca Bellucci, Alessandra F. Celi, Liviana Gazzetta

Coordina

Monica Emmanuelli (IFSML - Istituto Friulano Storia Movimento Liberazione)

Conclude

Cinzia Crivellari (Università Ca' Foscari, Venezia)

