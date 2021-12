Verticale al vertice

Non avevamo dubbi. Il neo presidente degli imprenditori della nostra piccola terra si è subito distinto per carattere, determinazione, lungimiranza, evidenziando, tra l’altro, che con la Cgil a guida landiniana torna alla gioventù, agli anni settanta. Chissà quanto avrà fatto ridere e divertire i suoi adepti con questa battuta. In ogni caso, che fosse un duro e puro lo sanno molto bene i suoi dipendenti, che appena possono fuggono dall’azienda.

Ma com’è possibile scappare dalla mamma ditta? Lì dentro c’è di tutto, sindacati poco o niente: cosa volete di più? Infatti, da contemporaneo padrone delle ferriere dispensa e concede non solo lavoro, ma anche asilo, formazione, ristorante, sport, arte, perfino recuperi urbanistici, ecc. Ora, tocca all’associazione di chi vive, più o meno, intraprendendo. Ne vedremo delle belle…anche perché, finalmente, c’è alla guida uno tutto verticale.

Beata gioventù…che non torni più, purtroppo. Zihal