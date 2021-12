Governo Draghi stellare: Istituita la prima Giornata nazionale dello spazio

Come sappiamo c'è una giornata commemorativa per tutto e quindi perchè non una dedicata allo Spazio? Per questo la Presidenza del Consiglio di ministri ha pensato fosse il momento di istituirla, obiettivo di questa nuova Giornata istituita nella data del 16 dicembre è sensibilizzare verso una maggior consapevolezza di quanto i servizi generati dallo spazio pervadano la vita quotidiana e quali ritorni offre il settore in termini di crescita economica, tecnologica e prestigio internazionale del Paese. Insomma giustifichiamo la spesa. Oggi lo spazio non più solo il luogo di spettacolari attività di esplorazione, ma uno strumento per migliorare la vita quotidiana dei cittadini spiegano dal governo. Vero, come tutte, o quasi, le attività scientifiche la ricaduta sula vita dei cittadini, magari alla lunga, c'è, altro è valutare tempi e modi. Ma è un discorso che ci porterebbe lontano. Comunque portare gli investimenti nello spazio sulla Terra è quanto ISPRA e le Agenzie ambientali Arpa/Appa cercano di realizzare in Italia grazie ai nuovi strumenti offerti da Copernicus. Da vent’anni il programma UE di osservazione della terra che è uno dei pilastri della politica spaziale europea e garantisce a chiunque dati aperti, liberi e gratuiti, dicono in una nota da Ispra. Alla luce di questo impegno quotidiano, Ispra ha aderito alla Giornata insieme ad altri enti di ricerca e per questo nella Giornata del 16 dicembre Ispra pubblica una pagina dedicata all’evento dove sono raccolte le più recenti informazioni sulle attività nell’ambito di Copernicus.

