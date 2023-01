Vicenda opuscolo: Rojc-Valente (Pd), Fedriga stia con studenti Cividale

“Il presidente della Regione ha il dovere di essere a fianco delle studentesse e degli studenti di Cividale, che protestano contro l’amministrazione comunale della Città Ducale: l’opuscolo distribuito nelle scuole in funzione antistupri ottiene l’effetto opposto, disinforma gravemente e getta disonore anche sulla Regione che lo finanzia. Fedriga eserciti la sua funzione di riferimento per gli Enti Locali e aiuti la sindaca Bernardi a correggere un errore clamoroso”. Lo dichiarano le senatrici del Pd Tatjana Rojc e Valeria Valente, già Presidente della Commissione d’inchiesta sul femminicidio, intervenendo sul caso divenuto nazionale dell’opuscolo “Prevenire le aggressioni, combattere la violenza”, distribuito nelle scuole su iniziativa del Comune di Cividale (Udine).

“Nessuna volontà di facili strumentalizzazioni politiche ma – precisano Rojc e Valente – nemmeno sottovalutazione di quanto accaduto. Le maldestre difese della sindaca appaiono più gravi alla luce delle critiche trasversali espresse da esponenti della sua stessa maggioranza, dalla presidente della Commissione regionale per le pari opportunità e da autorevoli opinionisti. Per questo – aggiungono le senatrici – attendiamo un intervento di Fedriga già sabato, quando sarà a Cividale per presentare un suo libro assieme alla sindaca Bernardi”.

Per le senatrici “c’è il rischio di colpevolizzare sempre le donne individuandole come responsabili dei comportamenti maschili in base a stereotipi e pregiudizi sessisti che fatichiamo come società a superare. La responsabilità è unicamente degli uomini che – sottolineano Rojc e Valente – vanno educati a un rapporto corretto e paritario con le donne. Così le conquiste dell’emancipazione femminile rischiano di fare passi indietro anche sul piano culturale”. Da segnalare un post polemico dei giovani democratici della provincia di Udine su Facebook