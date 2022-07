Vicino/Lontano Mont: domani a Trava di Lauco proiezione di “piccolo corpo” alla presenza della regista Laura Samani

Prosegue Vicino/lontan mont, la rassegna estiva che invita alla riflessione - tra la montagna e il mondo - attorno all’intreccio dei grandi temi del presente.

Venerdì 15 luglio, alle 20, a Trava di Lauco, sarà proiettato “Piccolo Corpo”, opera prima della regista Laura Samani – presente in dialogo con Giorgio Cantoni – con la quale ha vinto il David di Donatello 2021.

Inizi ’900. In un’isoletta di pescatori nel Nordest Agata partorisce una bambina nata morta: il prete della comunità non può battezzarla. Ma la ragazza non accetta che sua figlia resti “un’anima perduta nel limbo”. In Val Dolais, fra le montagne innevate dell’estremo nord, “c’è una chiesa – il Santuario di Trava –in cui risvegliano i bambini nati morti”. Basta un respiro e si può dare loro un nome, liberandoli dal limbo. Agata intraprenderà il suo faticoso viaggio verso quel santuario, con la sua creatura dentro una scatola di legno, e sulla strada incontrerà Lince, un personaggio con molti segreti da difendere.

Appuntamento a cura e con il sostegno della Federazione Nazionale Pensionati CISL in collaborazione con Radio Onde Furlane, Nefertiti Film.

Ingresso libero. Programma completo www.vicinolontano.it