“Violenza sulle donne, da Savino inaccettabile strumentalizzazione” così commentano le pentastellate De Carlo e Dal Zovo:

“La violenza sulle donne è un tema troppo importante e delicato per strumentalizzarlo come fa l’onorevole Sandra Savino”. Lo affermano la portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati Sabrina De Carlo, e la consigliera regionale pentastellata Ilaria Dal Zovo, replicando alle dichiarazioni dell’esponente di Forza Italia. “Savino legga le osservazioni contenute nella lettera delle associazioni che si occupano sul campo di violenza e discriminazione legata all’identità di genere e all’orientamento sessuale, che affermano chiaramente come la legge già in vigore, seppure datata, è migliore rispetto alla norma approvata ieri” aggiungono De Carlo e Dal Zovo. “Un testo a forte colorazione leghista e che Forza Italia ha avvallato con il voto – continuano le portavoce M5S -, peraltro bocciando i nostri emendamenti su temi quali la sicurezza urbana delle donne, le campagne comunicative, la presenza del Garante del processo di approvazione del Piano triennale”. “Ricordiamo a Savino che l’attenzione al tema l’abbiamo dimostrata partecipando fattivamente al Comitato ristretto che aveva prodotto un testo condiviso all’unanimità – concludono Dal Zovo e De Carlo -. Non siamo noi, quindi, a dover spiegare il perché di un voltafaccia, questo sì ideologico, che ha stravolto, peggiorandola, una legge che avrebbe potuto dare risposte su una questione di grande rilievo”.