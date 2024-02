Vivere in montagna, al via campagna di indagini su giovani, mobilità, attrattività

In che modo la montagna regionale può risultare attrattiva per giovani e nuovi abitanti? Per rispondere a questa domanda l’Università di Udine ha intrapreso una campagna di mappature, interviste e questionari volta a esplorare in modo inedito gli stili di vita, le percezioni e le aspettative degli abitanti più giovani e di chi ha scelto di trasferirsi in montagna. Si vuole non solo comprendere in che modo i territori montani vengono vissuti e frequentati, ma anche elaborare idee e raccomandazioni per le politiche locali e regionali.

Obiettivi e modalità delle ricerche saranno presentati lunedì 19 febbraio, alle 11.30, a Udine, nella Sala Pasolini del Palazzo della Regione (via Sabbadini 31). Interverranno il rettore Roberto Pinton; il coordinatore delle indagini, Mauro Pascolini, geografo dell’Ateneo; l’assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zannier; il sindaco di Dogna, Simone Peruzzi, in rappresentanza delle amministrazioni comunali coinvolte nelle ricerche: oltre a Dogna, Clauzetto, Enemonzo, Forgaria nel Friuli, Malborghetto-Valbruna, Preone. Saranno presenti anche i partner progettuali.

Questo percorso è inserito nel Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale (Prin) “Le montagne dentro la montagna. Narrazioni, dinamiche e percorsi di sviluppo nella montagna italiana: nuove letture” (Mind), di cui è capofila l’Ateneo friulano. Il progetto, finanziato dal Ministero dell’università e della ricerca, vuole offrire nuove riflessioni per contribuire concretamente al dibattito sulla centralità/marginalità e attrattività dei territori montani nazionali con la partecipazione di sette università italiane.

A integrazione di questo lavoro di ricerca, rientra l’indagine, finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, “Partire o restare? La propensione dei giovani a vivere nella montagna friulana tra nuove e tradizionali competenze”, indirizzata agli studenti delle scuole superiori e agli universitari della montagna e della pedemontana regionale.