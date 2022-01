Volontariato: Roberto Ferri nuovo Presidente di CSV FVG, Federica Novello icepresidente

Il nuovo Consiglio Direttivo di CSV FVG - Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia, eletto dall'Assemblea dello scorso 21 dicembre 2021, nel corso della riunione di insediamento, svoltasi venerdì sera 14 gennaio 2022, ha provveduto a nominare Presidente Roberto Ferri (Presidente AUSER Trieste e componente del Comitato Direttivo AUSER APS FVG Onlus). Per Ferri, già Vicepresidente di CSV FVG per gli scorsi 4 anni, si tratta del primo mandato al vertice dell'Ente. In seno ai nuovi membri del Consiglio Direttivo è stato designato anche il Vicepresidente: Federica Novello (Associazione Friuli Collinare ODV). “Sono molto orgoglioso di essere stato nominato Presidente – ha dichiarato il neoeletto Ferri – Assicuro il mio impegno per fare in modo che il CSV FVG possa perseguire nella maniera migliore il suo percorso per diventare Agenzia di sviluppo locale del volontariato, implementando la sua funzione di sostegno alla crescita dei volontari e allo sviluppo del volontariato, riuscendo a rispondere puntualmente ai loro bisogni ma anche ad anticiparli. Intendo proseguire nelle azioni che rendano il CSV FVG il ponte per una sempre maggiore e concreta integrazione tra il mondo del no profit e quello del profit, migliorando ulteriormente le interazioni con tutta la società”.

Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione dell'Ente), che resterà in carica per il prossimo quadriennio (2021-2025), nella sua interezza è costituito da 7 componenti: Roberto Ferri (Presidente AUSER Trieste e componente del Comitato Direttivo AUSER APS FVG Onlus) - Presidente, Federica Novello (Associazione Friuli Collinare) - Vicepresidente, Roberto Cescutti (Associazione Montagna Pn Nord ODV), Federico Croci (MOVI Federazione Regionale FVG ODV), Rita Nassimbeni (ANTEAS Regione FVG ODV), Domiziana Avanzini (Tessere la Rete ODV), Davide Ronca (ACLI FVG APS).

Il nuovo Consiglio Direttivo per il 2022 sarà chiamato a portare avanti il programma approvato dall'Assemblea del 21/12/2021 che ribadisce il forte impegno del CSV sul fronte della consulenza, dell'assistenza e dell'accompagnamento di tutti i volontari negli Enti del Terzo settore, con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato. Le linee di indirizzo valorizzano inoltre ulteriormente le iniziative di formazione e comunicazione sulle specifiche esigenze degli utenti. Infine il progetto per i prossimi mesi ripropone i già apprezzati interventi negli ambiti della digitalizzazione, della condivisione, dell'animazione territoriale e della promozione del volontariato attraverso anche l'ideazione e realizzazione di progetti e reti tra realtà del Terzo settore, tra queste, enti pubblici e il mondo del profit (liberi professionisti e aziende) e la creazione di opportunità d’incontro tra le realtà associative e i cittadini.

Nella riunione di venerdì 14 gennaio si è tenuto anche l'insediamento del neoletto Collegio dei Revisori dei Conti (Organo di Controllo di CSV FVG), che risulta ora così composto: Antonio Virgulin (già membro del precedente Comitato di Gestione 2017-21), componente dell’ordine di controllo e Veronica Panigutti (neoeletta), componente dell’organo di controllo. A questi due nominativi eletti dall'Assemblea, si aggiunge Cristina Sbaizero, nominata dall’ OTC, Presidente dell’organo di Controllo.

Il Presidente

Roberto Ferri assume il ruolo di Presidente di CSV FVG - Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia, dopo aver ricoperto quello di Vicepresidente per gli scorsi 4 anni. Roberto Ferri è laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Medicina del Lavoro e in Igiene e Medicina Preventiva con Orientamento di Sanità Pubblica.

Vanta una lunga carriera in ambito sanitario, nella quale ha ricoperto, tra gli altri, il ruolo di Direttore Generale di numerose aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia (n° 2 Isontina, n° 5 Bassa Friulana, n° 4 Medio Friuli), e successivamente quello di Direttore dell'Area Prevenzione e Promozione della Salute presso la Direzione Regionale della Salute della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Una volta in pensione, si è dedicato attivamente al volontariato, diventando dal 2014 Presidente AUSER Trieste e componente del Comitato Direttivo AUSER APS FVG Onlus.