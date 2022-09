Wartsila: Serracchiani, norme delocalizzazioni aiuteranno

“Le nuove norme anti-delocalizzazione, che il Partito democratico ha sostenuto con molta determinazione in Parlamento e al Governo, aiuteranno a contrastare l’atteggiamento arrogante di imprese che progettano di andarsene dopo aver fruito di benefici. Wartsila dovrebbe rivalutare seriamente se proseguire un lungo e costoso braccio di ferro, in cui dall’altra parte adesso c’è anche la legge accanto a istituzioni, lavoratori e cittadini”. Lo afferma la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, dopo che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto Aiuti ter, che contiene misure per scoraggiare le delocalizzazioni. “La norma è molto vicina a quanto avevamo previsto nei nostri emendamenti – spiega la capogruppo dem – e dà strumenti più efficaci per difendere la capacità produttiva e i livelli occupazionali. Le multinazionali che se ne vogliono andare senza ragioni davvero fondate e dimostrabili dovranno affrontare una procedura più lunga, difficile e costosa. Il nostro obiettivo non è intimidire le aziende virtuose che investono ma proteggere le risorse nazionali da chi vuole sfruttarle e basta”.