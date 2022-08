Women in Rock: parte da Palmanova il 5 agosto una nuova serie di concerti in acustico per RockHistory

“RockHistory, il potere della parola” mette in scena un nuovo show. La raffinata voce della cantante Laura Panetta e le note al pianoforte del musicista Gabriele Medeot, direttore artistico del progetto, saranno il filo conduttore di una serata affascinante ed elegante. Venerdì 5 agosto alle 21 in piazza Garibaldi a Palmanova andrà in scena uno spettacolo nuovo e coinvolgente, uno storytelling narrato proprio da Medeot, che direttamente da Rai Radio Uno FVG racconterà nel collaudato stile RockHistory, il mutamento del ruolo della donna nel corso degli anni, dalla fine degli anni '60 ad oggi. Da Carol King ad Alanis Morrisette, da Mina a Mia Martini, Eva Cassidy, Tracy Chapman, Tina Turner e tante artiste raccontate attraverso storie curiosità e aneddoti, ma soprattutto interpretate dalla strepitosa Laura Panetta, accompagnata al pianoforte proprio dallo stesso Medeot. La serata, prima di una serie, rientra tra le numerose attività promosse da Arte&Musica di Monfalcone nell’ambito dell’ampio progetto RockHistory Il Potere della Parola, realizzato con la regione Friuli Venezia Giulia e il Comune di Palmanova.