XXII edizione del Festival multimediale DobiArtEventi (DAE). Quattro gli appuntamenti negli spazi dell’associazione a Staranzano (GO)

Si inaugura la XXII edizione di DobiArtEventi (DAE), il Festival Multimediale organizzato Gruppo Area di Ricerca DoabiaLab. Esposizioni video, installazioni multimediali e artistiche, proiezioni di documentari, videoclip musicali e cortometraggi, scenografie di luci, quiz sul mondo cinematografico in un furgone interattivo ed esibizioni di musica elettronica, avant-rock e jazz scalderanno l’atmosfera di DAE in quattro appuntamenti: dal 22 al 24 agosto e il 27 agosto. Si intrecceranno diversi percorsi e linguaggi creativi con artisti e progetti locali che verranno messi a confronto con personalità nazionali e internazionali. La location sarà anche quest’anno la sede di DobiaLab a Staranzano, in via Vittorio Veneto 32. Il festival è stato realizzato con il supporto del Comune di Staranzano, della BCC Venezia Giulia, della Fondazione Carigo e di Hybrida.

«DobiaLab continua a portare avanti DobiArtEventi introducendo però ogni anno novità succulenti. – spiega il direttivo di DobiaLab -. Il nostro festival multimediale divulga arte e cultura da oltre vent’anni, promuovendo i nostri artisti locali e portando a Staranzano anche artisti di portata internazionale con cui potersi confrontare, sempre con un occhio di riguardo alla sperimentazione. Ogni anno accogliamo nuovi e vecchi ospiti con l’obiettivo di stringere ulteriori legami e di rafforzare quelli già esistenti».

DobiArtEventi si aprirà quindi giovedì 22 agosto con una serata dedicata a Tristan Honsinger, violoncellista e compositore americano scomparso a Trieste il 5 agosto 2023, e che in passato ha incontrato la realtà di Dobialab, lasciando un segno indelebile nello sviluppo della ricerca fatta in questi anni dall’associazione nell’ambito della musica creativa. In suo onore verrà quindi proiettato alle 21 il documentario Time and Space with Tristan: 80 minuti incentrati sulla vita e la musica del violoncellista a Berlino. Presentato da Musubu Produzioni, il documentario è stato diretto e montato da Hiroki Mano, che alla fine della proiezione incontrerà il pubblico.

Il festival multimediale di Dobialab proseguirà poi venerdì 23 agosto con un’immersione nella musica elettronica, techno. Si partirà sempre alle 21 con il live set elettroacustico dei Subburben con l’esibizione di Andrej Kobal nei suoni elettronici assieme a Gal Furlan che lo accompagnerà con batteria e percussioni. Proseguiranno poi i Crystal Therapy con un live set elettronico con Lux al violino e al synth e Psonic con una drum machine e un giradischi. Si esibirà poi Ozena con un dj set di drum and bass per lasciare in seguito lo spazio a un dj set house e tecno con i dj Theodor Fuchs e Gilberto Mazzi del collettivo SoundGiusto. La serata sarà accompagnata dai giochi di luci e allestimenti video di Hybrida, associazione di Tarcento con cui DobiaLab collabora ormai da vent’anni nella realizzazione delle sue iniziative culturali.

La terza giornata, sabato 24 agosto, sarà sempre dedicata alla musica. Si partirà alle 21 con il live set improvvisato e acustico del duo Gerdaki con Elena Cantarutti all’arpa e Mirko Cisilino alla tromba. Si proseguirà poi con il live set avant-rock e jazz con Piero Bittolo Bon al sax alto, Alberto Cavenati alla chitarra elettrica e Giorgio Pacorig con il pianoforte elettrico Fender Rhodes e il monosynth analogico Korg MS20. Infine la terza giornata di DAE si chiuderà con il live set elettronico di Myst K.

La XXII edizione di DobiArtEventi si concluderà martedì 27 agosto con una serata dedicata alle produzioni video. Alle 21 verrà presentato infatti il nuovo videoclip musicale prodotto da DobiaFilm Bones – Born in the 80s, frutto di un esperimento collettivo con giovani aspiranti registi, sceneggiatori e film-maker sotto la guida della videomaker Sara Brollo. Seguirà poi la proiezione Scarpette Rosse, un cortometraggio di Katia Bonaventura, prodotto con il collettivo ETRA, con la live performance di Elisa Cecchini. La serata si chiuderà con #GIUSTAPPOSIZIONI il live set di sand art con gli artisti locali Fabio Babich e Massimo Racozzi e la musica di Craxy Sex Tape.

Per tutta la durata di DobiArtEventi, in contemporanea al programma delle quattro serate, ci saranno diverse attrazioni multimediali da esplorare nella sede di DobiaLab. In primis tre esposizioni artistiche: Libri d’Artista di Sandro Pellarin, Massimo Spadari e Marco Oplà+ Pasian, dove i libri vengono rimaneggiati e diventano delle vere e proprie opere d’arte, Collages dove l’artista Giacomo Sandron propone delle stampe che reinterpretano il problema dell’invasione delle grandi navi a Venezia e le stampe a tecnica mista di Giulia Zanier e Maria Izabela Miron che costituiscono una raccolta di bozzetti, quadri e immagini attraverso cui i due artisti esplorano diversi modi di disegnare. Ci saranno inoltre tre proiezioni di video con taglio sperimentale: una dell’artista macedone multimediale Sandra Jovanovska, un’altra dell’artista croato Gašper Milkovič Biloslav con la musica di Shekuza e Warhorse e un’altra ancora di DobiaFilm, la sezione di produzione audiovisiva di Dobialab, con la musica del gruppo locale Dematrimonio. Infine, si potrà testare Doblò – Quizzon in furgon: un quiz multimediale su quattro ruote dove sarà possibile mettere alla prova la propria conoscenza cinematografica.

Per ulteriori informazioni sulla XXII edizione di DobiArtEventi è possibile contattare l’associazione all’indirizzo email in@dobialab.net o visitare il sito https://dobialab.net/.