YounG7 Arte: alla Scuola Mosaicisti del Friuli per conoscere il mosaico

La Scuola Mosaicisti del Friuli ha ospitato stamattina (28 giugno 2024) il laboratorio sul campo YounG7 Arti, uno dei momenti formativi e di scambio in ambito artistico, sul territorio, previsti all’interno dell’importante iniziativa YounG7 for education – Scuola Futura, che si sta svolgendo a Lignano Sabbiadoro in questi giorni. Nell’anno della Presidenza Italiana del G7, infatti il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha promosso questa iniziativa quale progetto di diffusione di buone pratiche educative e di metodologie didattiche innovative del PNRR Istruzione, coinvolgendo studenti di scuole secondarie di secondo grado e docenti provenienti da tutt’Italia su temi e priorità relativi alla didattica e alla formazione. L’iniziativa si sta svolgendo in parallelo alla riunione dei Ministri dell’Istruzione dei Paesi del G7 in programma a Trieste dal 27 al 29 giugno 2024, presieduta dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che vede anche la presenza della Commissaria europea all’Istruzione, dei vertici dell’Unione Africana, dei rappresentanti delle principali Organizzazioni internazionali competenti in materia (OCSE, UNESCO, UNICEF), del Global Partnership for Education, del Ministro dell’Istruzione ucraino e del Ministro dell’Istruzione del Brasile, attuale Presidenza del G20.

Una delegazione del YounG7, 24 studenti, accompagnati da docenti e formatori, ha dunque visitato la Scuola Mosaicisti del Friuli e partecipato a un workshop toccando i materiali, tagliando e incollando le tessere, realizzando ciascuno una piccola opera che è il risultato del contatto e dell’esperienza diretta con l’arte del mosaico.

Sensazioni, idee e informazioni acquisite diventeranno la base per la creazione del loro progetto artistico condiviso, sviluppato su un obiettivo per la “scuola futura” che sarà illustrato domani, 29 giugno, a Lignano Sabbiadoro, all’Arena Alpe Adria, alla presenza del Ministro Valditara.

L’arte dunque come linguaggio universale, capace di trasmettere un messaggio che travalica i confini e che diventa libera manifestazione di bisogni, desideri e volontà che la scuola del futuro è aperta ad ascoltare e a interpretare. Un’arte scelta non a caso: il mosaico è da considerarsi infatti espressione del sapere e della tradizione del Friuli Venezia Giulia, regione che ospita questi due importanti eventi del mondo dell’Istruzione.

Accolti dal presidente della Scuola Mosaicisti del Friuli, Stefano Lovison, che li ha introdotti nella storia e negli spazi della Scuola attraverso una dettagliata visita, il gruppo del YounG7 ha poi approfondito la conoscenza dell’arte del mosaico con i docenti della Scuola Mosaicisti del Friuli, in particolare la maestra mosaicista Cristina De Leoni che ha curato il laboratorio con il supporto di alcuni allievi del corso di perfezionamento. Ognuno dei partecipanti si è dunque cimentato nella composizione, vivendo l’arte del mosaico da attori e non da passivi fruitori, sollecitando riflessioni su creatività, materialità, tecnica, tradizione e potenzialità comunicativa dell’arte. Tutti questi contenuti saranno rielaborati nei tavoli di lavoro che sono alla base dell’iniziativa YounG7 for education – Scuola Futura dove sono previsti incontri, dibattiti, laboratori formativi con focus su arti, musica, sport, food e media digitali rivolti a studenti e a insegnanti in un percorso di didattica innovativa, in grado di mettere a fuoco sfide e proposte in particolare sull’educazione alla cittadinanza globale in un’ottica di pace e dialogo, sullo sviluppo di programmi STEM e all’interdisciplinarietà, sull’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nella didattica come strumento complementare che valorizzi la centralità della persona.

Un momento di confronto dunque che oltre a prevedere lo scambio e l’acquisizione di competenze ha come finalità la formulazione di contenuti e proposte che vedano la scuola al centro della crescita e dello sviluppo comune, la valorizzazione dei talenti, senza alcuna esclusione, il sostegno a un’istruzione innovativa, in grado di ridurre il gap tra domanda e offerta delle competenze nel mercato del lavoro, anche attraverso l’acquisizione di un ampio ventaglio di conoscenze e abilità, legate agli obiettivi per affrontare le transizioni verde e digitale.

Per la Scuola Mosaicisti del Friuli la presenza di YounG7 ha rappresentato il riconoscimento della propria attività nell’ambito della formazione dell’arte del mosaico e della sua promozione. L’efficacia del metodo formativo basato sull’esperienza e lo scambio laboratoriale tra studenti e insegnanti, già in fase di progettazione, ha attirato l’interesse di diversi docenti del gruppo ospite che oltre a riportare alle loro istituzioni scolastiche l’esperienza vissuta, attiveranno contatti per sviluppare percorsi di orientamento. YounG7 alla Scuola Mosaicisti del Friuli è inoltre l’attestazione che l’arte del mosaico è una forma espressiva giovane e vitale, che sebbene abbia radici antiche, sa dialogare con il presente, con il gusto e le esigenze della contemporaneità e gli studenti del YounG7, carichi di entusiasmo ed energia, con i loro elaborati sapranno darne prova.