Zona Rossa, confermato il mercato del lunedì a Palmanova ma solo per generi alimentari e di prima necessità

Nonostante l’ingresso del FVG in zona rossa, il tradizionale mercato del lunedì mattina a Palmanova è confermato. Anche se in forma ridotta, limitando le vendita ai soli prodotti alimentari e di prima necessità, per come identificati dai decreti ministeriali, si svolgerà nei consolidati orari e modalità. Non è, ad ora, prevista la necessità di regolare gli accessi e i flussi pedonali. Gli ambulanti di generi alimentari e prima necessità occuperanno tutto l’ampio anello esterno della piazza, a diversi metri uno dall’altro. “Piazza Grande a Palmanova, con le sue notevoli dimensioni, consente ampio distanziamento tra le bancarelle, permettendo a tutti di mantenere il giusto spazio ed evitare ogni sorta di assembramento. Nel limite del possibile e dei vari decreti, cercheremo di assicurare ai palmarini una sorta di normalità dando la possibilità di acquistare i prodotti necessari al mercato e venendo anche incontro alle richieste degli ambulanti”, commenta il Sindaco Francesco Martines.