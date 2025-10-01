L’Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli V.G in riferimento al malfunzionamento del depuratore di Lignano Sabbiadoro più volte denunciato organizza una conferenza stampa aperta che si terrà sabato 4 ottobre 2025 in Udine dalle ore 10.30 alle 11.30 presso il caffè “Da Caucig” in via Gemona, civico 36 in Udine. Oggetto delle comunicazioni il fatto, si legge in una nota, “che le richieste di conoscere lo stato del procedimento dei numerosi esposti riguardanti il malfunzionamento del depuratore di Lignano Sabbiadoro presentate alla Procura di Udine non hanno trovato alcuna risposta dal suddetto ufficio siamo stati costretti a chiedere l’intervento sostitutivo della Procura Generale di Trieste secondo l’art. 412, comma 1 del CPP, nel procedimento NR n.6150/2021 (e/o altri). Nella conferenza stampa verranno illustrate le motivazioni di questa nostra azione e di altre prossime, già in cantiere. Si ribadisce che quanto sopra esposto e richiesto viene fatto nel perseguimento nell’interesse della salute, del benessere dei cittadini e dell’ambiente”.