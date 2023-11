A San Giovanni di Casarsa il 17 novembre convegno nazionale sull’abitare sociale

Abitare non è solo questione di muri e normative ma soprattutto di relazioni, in particolare quando c’è di mezzo la disabilità. Si parlerà proprio di abitare possibile per persone con disabilità al convegno di interesse nazionale “Perdere e trovare: abitare possibile per un nuovo umanesimo” in programma venerdì 17 novembre nella sala polifunzionale dell’associazione Laluna Impresa Sociale, in via Runcis 59 alle 9.15. I lavori poi si concluderanno idealmente al teatro Pasolini con il concerto “Accordi di inclusione”, in cui verrà presentato il brano “Più di quanto immagini”, frutto del laboratorio che ha coinvolto ragazzi con disabilità de Laluna e l’associazione L’Arte della Musica.

CONVEGNO

Il convegno – organizzato dall’associazione Laluna di San Giovanni di Casarsa con il sostegno di Fondazione Friuli – cercherà di tracciare nuove traiettorie di vita per la realizzazione del sé attraverso un ideale percorso all’interno della casa: si toccheranno i temi della sessualità, della cura di sé, dell’autorealizzazione delle persone con disabilità.

I lavori si apriranno alle 9.15 con l’intervento del presidente de Laluna Francesco Osquino che, dopo i saluti, darà la parola a Carlo Francescutti direttore socio-sanitario AsFo e ad Erika Biasutti, direttrice de Laluna.

Nel convegno ad ingresso gratuito, ai muri fisici che dividono gli spazi della casa si assoceranno le testimonianze dirette di persone che stanno facendo esperienza di autonomia abitativa, intervistate dalla giornalista Michela Sovrano. Oltre a queste testimonianze, vi saranno gli interventi di esperti nazionali: Angelo Lascioli, professore ordinario di Pedagogia Speciale all’Università di Verona, Jehona Sehu, coordinatrice delle attività di autonomia abitativa alla Cooperativa Down Dadi di Padova, Mauro Tommasini direttore della cooperativa sociale La Rete di Trento e Elisabetta Weger psicologa Anffas del Trentino. Modererà i lavori Daniele Ferraresso, progettista educativo dell’associazione Laluna Impresa Sociale.

D’altra parte proprio Laluna è tra le realtà pioniere in Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda l’autonomia abitativa di persone con disabilità e il loro diritto ad avere una vita adulta soddisfacente e inclusiva: basti pensare al co-housing sociale avviato da alcuni anni nello stabile de Lalunanuova in via Runcis e i percorsi di propedeutica all’autonomia abitativa avviati sia a Sacile che a Fiume Veneto.

CONCERTO

Il concerto Accordi di inclusione è organizzato dall’Associazione L’Arte della Musica in collaborazione con l’Associazione LaLuna e il Comune di Casarsa della Delizia e fa parte della rassegna Note Sconfinate sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Attraverso la musica si parlerà di inclusione ma anche di pace, ecologia e disabilità, il tutto impreziosito dalle musiche originali scritte dal maestro Nicola Milan. All’interno del concerto è previsto un evento speciale, ovvero la presentazione del brano “Più di quanto immagini”. Si tratta della canzone frutto del laboratorio tenuto negli scorsi mesi da Francesca Ziroldo, insegnante di canto de L’arte della Musica, col supporto della psicologa dell’associazione Laluna, Alessia Amodeo. Al laboratorio musicale hanno partecipato persone con disabilità inserite nei progetti di autonomia abitativa de Laluna le quali hanno potuto tradurre le proprie emozioni, i propri successi e fatiche quotidiane per raggiungere i loro obiettivi, in questa canzone, grazie anche all’importante contributo del musicista e compositore Nicola Milan. Sul palco del Pasolini, venerdì 17 novembre alle 20.45, saliranno: Nicola Milan al pianoforte e alla fisarmonica, Alessandro Turchet al contrabbasso, Pietro Sponton alla batteria e Nicola Mansutti al violino. In più, ci sarà la partecipazione speciale dei cori “Voci in Volo Ritmea” e “Seventh Note Gospel Lab”.

LALUNA IMPRESA SOCIALE

Ad oggi, Laluna di San Giovanni di Casarsa gestisce: la Comunità Alloggio “Cjasaluna Paola Fabris” a San Giovanni che ospita una decina di persone con disabilità, l’appartamento per l’autonomia abitativa di Cjasaluna e diversi progetti di “abitare sociale” tra cui i percorsi di propedeutica all’autonomia abitativa “Via Colombo” a Sacile e “Casa Facca” a Fiume Veneto, ideati per allenare alla vita indipendente ragazzi con una disabilità intellettiva, e i progetti di vita indipendente. Nel corso del 2023 questi progetti di vita indipendente sono aumentati: sono 17 le persone che hanno intrapreso questo percorso tra Casarsa, Porcia e Sacile con 12 appartamenti abitati. Nella sede di San Giovanni è stato inoltre avviato il progetto di cohousing “Lalunanuova” in cui sono state introdotte due mediatrici di comunità. Oltre a questo l’associazione sangiovannese si occupa di progetti di autonomia individualizzati e di gruppo, nonché di percorsi formativi.

INFORMAZIONI

Il convegno è ad ingresso libero ma con registrazione consigliata, da fare on-line sul sito www.lalunaimpresasociale.it

Per avere informazioni sul concerto, ad ingresso gratuito, scrivere a: info@lartedellamusica.it