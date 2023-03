A Udine il capogruppo Pd in commissione Ambiente alla Camera”: Simiani (Pd), risorse per ambiente: arrivate grazie a Pd “

“Per noi è una priorità l’impegno contro il dissesto idrogeologico ma il governo Meloni continua a perseguire la politica dei condoni edilizi, basta vedere il decreto Ischia, dove le sole risorse per il risanamento del territorio sono arrivate grazie all’azione parlamentare del Pd”. Lo ha detto oggi a Udine il capogruppo Pd nella commissione Ambiente della Camera dei Deputati Marco Simiani, partecipando a un incontro sulla transizione energetica, con il candidato presidente della Regione Massimo Moretuzzo e il segretario provinciale di Udine Roberto Pascolat, candidato al Consiglio regionale.

Parlando della siccità, il deputato dem ha indicato che “fino ad oggi non c’è stato alcun intervento efficace nonostante l’emergenza” anche a causa della “contrapposizione tutta interna al governo dove c’è chi vorrebbe centralizzare gli interventi (Fdi) e dare autonomia ai territori ed alle Regioni, come il ministro Picchetto Fratin”. A proposito del superbonus, Simiani ha affermato che “il ministro Giorgetti ha dovuto rendersi conto delle gravissime conseguenze dello stop alla cessione del credito per cittadini, imprese e Pil, così oggi tenta un timido passo indietro annunciando modifiche al decreto in discussione al Parlamento”.

“Quali sono le misure che il centrodestra vuole mettere in campo per sconfiggere l’inquinamento delle città e contrastare il riscaldamento globale? Risposta semplice: nessuna”, ha concluso Simiani.