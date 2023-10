Sabato 30 settembre in molte piazze italiane, ABIO (Associazione Bambino in Ospedale) OVD ha condiviso la sua giornata nazionale.

Anche a Udine in Piazza San Giacomo e presso il centro commerciale BENNET di Pradamano, l’Associazione ABIO – ODV era presente con la sua postazione ed ha ricevuto la visita di vecchi e nuovi amici. I cestini con le pere erano pronti ed anche quest’anno gli udinesi hanno dimostrato grande affetto e generosità, al fine di sostenere i corsi di formazione per volontari, nuovi o già attivi.

La giornata di sole ha favorito l’iniziativa, bimbi e genitori non sono mancati all’appuntamento ed i volontari li hanno accolti con un sorriso, una parola, il truccabimbi e tanti palloncini colorati.

ABIO a Udine è una presenza costante da molti anni ed offre il suo servizio a supporto dei bambini ricoverati presso il Reparto Pediatrico dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia, dopo la lunga assenza obbligata per la pandemia Covid, i volontari hanno ripreso il loro servizio giornaliero con l’abituale entusiasmo, confermando lo spirito di servizio che contraddistingue l’Associazione.