Alleanza Verdi Sinistra raccoglie firme per presentarsi alle prossime elezioni del 2 e 3 aprile a sostegno di Massimo Moretuzzo

Alleanza Verdi Sinistra (Sinistra Italiana, Possibile, Europa Verde-Verdi) continua la raccolta firme per raggiungere l’obiettivo delle oltre 5000 in tutta la regione per presentarsi alle prossime elezioni del 2 e 3 aprile a sostegno di Massimo Moretuzzo. Sarà possibile, rendono noto Sinistra Italiana, Possibile, Europa Verde-Verdi, firmare nei seguenti luoghi:

SAN VITO AL TAGLIAMENTO – VENERDÌ 27 AL MERCATO SETTIMANALE

PORDENONE – SABATO 28 AL MERCATO SETTIMANALE

UDINE

– VENERDÌ 27 VIA ZANON DALLE 14 ALLE 18

– SABATO 28 VIA CAVOUR DALLE 10 ALLE 12:30 E DALLE 15 ALLE 19

– DOMENICA 29 VIA ZANON DALLE 10 ALLE 12:30 E DALLE 15 ALLE 19

CIVIDALE – PIAZZA P. DIACONO

SABATO 28 DALLE 10 alle 12.30 e DALLE 16 ALLE 19

S. PIETRO AL NATISONE – ALBERGO BELVEDERE VENERDÌ 27 DALLE 20 ALLE 21.30

GRADISCA

– SABATO 28 PIAZZA UNITÀ DALLE 11 ALLE 14

– MERCATO MARTEDÌ 31 PIAZZA UNITÀ DALLE 9 ALLE 12

TRIESTE – VENERDÌ 27 KNULP DALLE 18

Inoltre è possibile firmare presso l’anagrafe dei seguenti comuni, muniti di carta d’identità :

📍Caneva

📍Cordenons

📍Cordovado

📍Montereale Valcellina

📍Porcia

📍Pordenone

📍San Vito al Tagliamento

📍Sesto al Reghena

📍Spilimbergo

📍Vito D’asio

📍Codroipo

📍Cividale del Friuli

📍Latisana

📍Tarcento

📍Tolmezzo

📍Udine

📍Cormons

📍Monfalcone

📍Gorizia

📍Trieste