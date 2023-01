Il “Genova Cavalleria” (4°) compie 340 anni Nella ricorrenza del Reggimento, l’alzabandiera in Piazza Grande a Palmanova

Ieri mattina, in Piazza Grande a Palmanova, è stato celebrato il 340° anniversario della costituzione del Reggimento “Genova Cavalleria” (4°), il più antico della cavalleria italiana e l’unico reparto dell’Esercito decorato con due medaglie d’oro per lo stesso fatto d’arme. Il Comandante, il Sottufficiale di Corpo, uno Squadrone di rappresentanza, binomi a cavallo del Centro Ippico militare del Reggimento, con la partecipazione del Vice Sindaco Francesco Martines, delle autorità locali, delle associazioni combattentistiche e d’Arma e delle scolaresche di Palmanova, hanno issato il tricolore sulla splendida città stellata.

“Il Genova Cavalleria è parte integrante della storia culturale, economica e sociale della nostra città. I rapporti sono sempre stati costruttivi al punto che ho visitato i loro uomini in missione in Libano e qui ho potuto apprezzare la loro professionalità e il loro attaccamento ai valori democratici. Il Reggimento Genova Cavalleria (4°) è uno dei più antichi d’Italia e uno dei pochi ancora attivi di Cavalleria. È un grande onore poterlo ospitare a Palmanova. Quest’anno si è scelto di celebrare la ricorrenza in Piazza, un modo per aprirsi e coinvolgere tutta la città, per onorare questa Piazza d’armi che per secoli ha visto sfilare grandi eserciti”, commenta il Vice Sindaco Francesco Martines.

A rendere ancor più emozionante e solenne il momento, sono state le note dell’inno di Mameli suonato dalla Fanfara della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” che, al termine della cerimonia, ha coinvolto i gentili ospiti con un gradito momento di intrattenimento musicale.

Il 99° Comandante, Col. Antonio Di Nitto, ha ringraziato per la sentita e fattiva partecipazione alla significativa celebrazione del 340° anniversario di “Genova Cavalleria” che, in tale occasione, è stato reso ancor più speciale dalla splendida cornice della Piazza Grande di Palmanova, a testimonianza dell’indissolubile legame che unisce dal 1947 il Reggimento alla comunità palmarina.

La cerimonia dell’alzabandiera, che ogni mattina, per tutte le unità dell’Esercito Italiano, rappresenta l’inizio delle attività addestrative ed operative, è da sempre un rito tradizionale, che unisce tutti gli uomini e le donne dell’Esercito Italiano da 150 anni, sia sul territorio nazionale e sia all’Estero, nell’impegno di servire e rappresentare l’Italia e tutti gli italiani.