”All’immaginazione”: nuova tappa del Salotto Musicale Fvg. Sabato in doppia replica

Due repliche per 10 persone ciascuna, sabato 11 dicembre, alle 18 e alle 21. Con partiture di M. Shiomi, P. Corner, La Monte Young, si appresta a stupire ancora una volta con la sua proposta di musica insolita la nuova tappa del Salotto Musicale del Fvg, realtà unica nel panorama regionale che offre ascolti originali nella formula dell’hauskonzert, rigenerata e declinata su musiche contemporanee e sperimentali e riservata a piccoli gruppi di partecipanti. I quali, oltre all’ascolto, a fine serata possono condividere con musicisti e artisti ospiti riflessioni e pensieri. Il Salotto, il cui titolo “…to the imagination that obtains liberty” è tratto da una partitura performativa della compositrice giapponese Mieko Shiomi, si terrà in Villa Aurora, a Fagagna, in via Diaz, 47. La priorità sarà data all’appuntamento delle 21, in base all’ordine di arrivo delle prenotazioni, che sono obbligatorie e riservate ai soci (è possibile tesserarsi anche in sede la sera stessa dell’evento con quota associativa annuale di 15 euro). La pianista che condurrà i partecipanti nel viaggio musicale della serata sarà Agnese Toniutti, che spazierà tra pianoforte, pianoforte preparato e voce. Prenotazione e tesseramento sono possibili in tre modalità: sul sito www.salottomusicalefvg.it, via email scrivendo a salottomusicalefvg@gmail.com oppure via Sms al 348 9510651. L’accesso sarà consentito nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Il Salotto Musicale Fvg è un'iniziativa dell'associazione CoroPOPMagico di Fagagna (Ud) ed è resa possibile dalla volontà congiunta di tutti i soci.