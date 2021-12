Test4Digitalization: opportunità di finanziamento per progetti di digitalizzazione in micro e Pmi manifatturiere

Da oggi micro, piccole e medie imprese nazionali dei settori manifatturiero e delle costruzioni possono partecipare alla call “Test4Digitalization”, promossa da Area Science Park nell’ambito delle attività del digital innovation hub IP4FVG, per ottenere un contributo a fondo perduto per sviluppare progetti di digitalizzazione.

La call, aperta fino al 7 febbraio 2022, vuole favorire l’introduzione di tecnologie 4.0 nei processi industriali partendo dall’individuazione e sperimentazione delle soluzioni tecnologiche più adeguate alle singole esigenze aziendali. Grazie a una dotazione complessiva di 300.000 Euro, “Test4Digitalization” sostiene progetti di demo, test e convalida di sistemi e tecnologie digitali in ambiti reali.

“La call Test4Digitalization è un’azione di sistema condivisa con i partner del digital innovation hub che ci permette di accompagnare e sostenere le aziende nella fase iniziale della digitalizzazione dei processi quando, cioè, è necessario individuare e testare la migliore soluzione tecnologica, prima del passaggio alla trasformazione su larga scala” spiega Caterina Petrillo, Presidente di Area Science Park.

Per accedere al contributo, l’azienda manifatturiera o edile dovrà presentare un progetto che punti allo sviluppo di un prototipo, una demo o un’iniziativa pilota in collaborazione con uno o più fornitori di consulenza ICT. Il contributo varia in funzione della dimensione dell’impresa, dall’80% dei costi ammissibili per le Micro e Piccole Imprese al 70% per le Medie Imprese, fino ad un massimo di 30.000 Euro per ciascun progetto. Le agevolazioni sono concesse in conformità delle norme sugli aiuti “de minimis”, in seguito alla presentazione del rendiconto tecnico-economico del progetto.

I progetti saranno valutati in base a maturità e chiarezza del percorso di digitalizzazione dell’impresa, qualità e innovatività del progetto, efficacia ed efficienza del programma di attività. Sarà assegnato un punteggio aggiuntivo ai progetti che coinvolgono uno o più fornitori ICT attivi in Friuli Venezia Giulia e aderenti all’iniziativa Soluzioni Digitali, la manifestazione di interesse promossa dal digital innovation hub che fa scouting di tecnologie legate alla trasformazione digitale.

Per ulteriori informazioni: www.areasciencepark.it/test4digitalization/