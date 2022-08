Annunciata l’edizione zero di Cas’Aupa Festival! Nguyen: «Una festa grande, aperta a tutte e tutti e che ripeteremo ogni anno»

Sarà una maratona musicale il primo festival targato Cas’Aupa! Domenica 4 settembre, dalle 16, ad alternarsi sul palco ospitato al parco sportivo di Salt di Povoletto ci saranno i Sick Tamburo e i Fine Before You Came! Ad aprire la rassegna di musica indie anche due giovani promesse locali come Heavens Gate Mass Suicide, BFF, che suoneranno per la prima volta in un contesto festivaliero grazie alla collaborazione con Cabaret Clandestino, un collettivo di giovanissimi udinesi che organizzano eventi ogni mercoledì in centro città. «Tredici anni fa aprivamo per la prima volta Cas’Aupa non sapendo bene cosa sarebbe diventata – ha spiegato il presidente del circolo Arci, Francesco Nguyen -. Una casa, per tutte e tutti, per fare e vedere musica in una città dove di questa c’era (e c’è ancora) tanta fame di spazi. Prima della musica, però, ci sono le persone. Da sempre il nostro credo è niente pose, niente snobismo, mettere insieme la gente e farla divertire come desidera, essere come vuole essere. Lo facciamo tutte e tutti insieme da tanti anni e ora lo vogliamo fare più in grande, ma con la stessa attitudine di sempre. Cas’Aupa Festival ha il nostro nome ma dentro ha tutti i vostri. Una festa grande, aperta a tutte e tutti e che ripeteremo ogni anno – ha concluso -. Ci vediamo il 4 settembre a Salt di Povoletto». L’evento è realizzato grazie al contributo di Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli.