Antifascismo friulano

A differenza dei vertici istituzionali dello Stato che hanno espresso immediatamente solidarietà alla CGIL per l’aggressione fascista di ieri pomeriggio, stamane davanti alla sede locale della Confederazione non si è visto nessuno dei soliti protagonisti della cronaca locale istituzionale. Chissà forse erano alla Barcolana. No, non è possibile, quella è una manifestazione Triestina! Allora probabilmente stavano lavorando per evitare che il fascismo rinasca anche in Friuli. È noto infatti che dal primo cittadino fino all’ultimo sostenitore dell’attuale maggioranza che governa Udine , così come la periferia del patriarcato, batte un cuore sicuramente antifascista. Ma dai… Zihal