Ateneo friulano: Pratiche di immatricolazione, due giorni dedicati ai futuri studenti

Nella settimana successiva ai risultati dei test d’ingresso e a pochi giorni dalla chiusura delle immatricolazioni, per coloro che sono ancora indecisi o che si trovano in difficoltà con le pratiche burocratiche l’Ufficio Orientamento della Direzione didattica e servizi agli studenti dell’Università di Udine organizza un servizio di supporto per accompagnare l’ingresso delle future matricole nel mondo universitario. Due gli appuntamenti previsti per questa quarta edizione di “Sos Uniud”: venerdì 1 e lunedì 4 ottobre dalle 9.30 a palazzo di Toppo Wassermann, in via Gemona 92 a Udine. Nel corso delle due giornate si potrà ricevere aiuto per le procedure di immatricolazione on line, sia con l’affiancamento di personale dedicato, sia seguendo online il webinar di orientamento. Inoltre, saranno illustrati i benefici e le agevolazioni legati al diritto allo studio che sono a disposizione di tutti gli studenti dell’Ateneo e sarà possibile avere chiarimenti sui diversi aspetti della vita universitaria. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione sul portale dedicato www.uniud.it/opendays, e chi vorrà seguire il webinar on line potrà iscriversi direttamente attraverso il link a Teams. Sul sito web dedicato www.uniud.it/opendays sono elencati i documenti da avere con sé e necessari per le procedure di immatricolazione, le modalità di accesso alle sedi e ulteriori informazioni utili. Per ulteriori informazioni, lo sportello Orientamento e tutorato, in via Gemona 92 a Udine, è aperto su prenotazione al pubblico nelle mattine di martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30 lunedì e venerdì solo in modalità on line. È possibile inoltre contattare l’ufficio al numero 0432 556215, via Whatsapp al numero 3357794143 e via email scrivendo a cort@uniud.it.