Autonomie locali: Iacop, mancata programmazione personale regionale FVG

“Anche nell’avvicendamento degli assessori la Giunta Fedriga ha perso di vista la programmazione del personale regionale, di cui avrebbe dovuto occuparsi fin dall’insediamento. E tanto per cambiare si scarica sul Governo, come sempre. Invece di individuare subito le esigenze di turn over della macchina regionale, l’assessore ha dato priorità al gioco del Lego, smontando e rimontando pezzi di Regione, inventando i famosi Edr che tra l'altro hanno bisogno di dirigenti e personale. Il Covid ha sicuramente creato problemi bloccando i concorsi ma ha trovato un'Amministrazione non presidiata e disinteressata al funzionamento ordinario”. Lo afferma il consigliere regionale Franco Iacop (Pd), dopo che l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti ha indicato la carenza d’organico di cui soffre l’ente Regione.