Avs Fvg: gravi affermazioni di Agrusti su nucleare

A seguito delle dichiarazioni di Michelangelo Agrusti durante il convegno dal titolo “Energia nucleare sostenibile: dialogo con l’industria italiana – Opportunità, innovazione e sviluppo”, AVS chiede rispetto per le istituzioni e per il voto referendario.

“La classe imprenditoriale sia davvero orientata al futuro. Il nucleare, già bocciato ripetutamente dai cittadini, è la fonte energetica più costosa. Lo stato autoritario e militarizzato, paventato da Agrusti, é pura eversione. I cittadini e gli enti locali, fuori da intimidazioni dei soliti “imprenditori”, devono essere al centro delle scelte che vengono effettuate sul territorio con informazione e consapevolezza fondamentali per riavvicinarsi alla gestione del bene comune.” sostiene Michele Ciol, responsabile transizione energetica di SI regionale.

“Il nucleare sostenibile è la nuova favola. Le nuove tecnologie non sono ancora testate e i tempi sono lunghi, non possiamo aspettare futuri incerti. La sostenibilità, anche economica del tessuto produttivo regionale, si ottiene con piani strutturali di efficienza, rinnovabili e accumuli, nuovi vettori energetici come l’idrogeno verde.” dichiara Claudio Vicentini, coportavoce regionale di Europa Verde.