Bilancio idrologico e disponibilità di risorsa idrica: aggiornamento 2025, previsioni stagionali e proiezioni climatiche

In occasione della celebrazione della Giornata mondiale dell’acqua, Ispra ha presentato l’aggiornamento al 2025 delle stime delle componenti del bilancio idrologico e della disponibilità naturale della risorsa idrica rinnovabile fornite dal modello BigBang-Bilancio idrologico Gis Based a scala nazionale su griglia regolare, oltre che fornire le valutazioni sulla siccità 2025 e le statistiche idro-climatiche di lungo periodo.

Le valutazioni del BIGBANG a scala nazionale e di distretto idrografico per la precipitazione totale, l’evapotraspirazione, la ricarica degli acquiferi e la disponibilità di risorsa idrica (cosiddetto “internal flow”) costituiscono dato ufficiale nazionale per il flusso dati WISE SoE – Water Quantity (WISE-3) e per la valutazione del Water Exploitation Index Plus (WEI+), nell’ambito della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE, e per gli adempimenti dell’OECD/Eurostat Joint Questionnaire Inland Waters. Inoltre, a partire dal Programma Statistico Nazionale 2023-2025, gli indicatori del Bilancio Idrologico Nazionale prodotti mediante il BIGBANG costituiscono statistica ufficiale nell’ambito del SISTAN-Sistema Statistico Nazionale.

Il Workshop si inserisce nel contesto delle attività nazionali dell’Ispra di caratterizzazione idrologica e sarà, anche, occasione di presentazione del nuovo servizio di previsione stagionale del bilancio idrologico e della disponibilità idrica che l’Istituto ha sviluppato nell’iniziativa italiana per il National Collaboration Programme (NCP) del Copernicus Climate Change Service (C3S), promosso dall’ECMWF-European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, gestore del Servizio Copernicus per conto della EU.

Inoltre, sono state presentate le stime future basate su proiezioni climatiche del deflusso superficiale, della ricarica degli acquiferi e della disponibilità di risorsa idrica, anche ai fini della valutazione della produzione idroelettrica.