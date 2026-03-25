“Giri e raggiri”: a Udine una serata tra comicità e prevenzione contro le truffe

Una serata diversa dal solito, capace di unire intrattenimento e riflessione su un tema sempre più attuale. Sabato 28 marzo alle ore 20.30, all’Auditorium Zanon di Udine, andrà in scena “Giri e raggiri”, spettacolo comico dei Trigeminus dedicato al fenomeno delle truffe e dei raggiri.

Lo spettacolo si inserisce all’interno del Progetto di prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani promosso dal Comune di Udine, che per tutto il 2026 punta a rafforzare la consapevolezza, la formazione e la capacità di difesa delle persone più esposte a questo tipo di reati.

Attraverso il linguaggio della comicità, “Giri e raggiri” affronta con leggerezza ma anche con attenzione un tema di grande rilevanza sociale, offrendo al pubblico spunti utili per riconoscere situazioni di rischio, dai raggiri più tradizionali alle truffe digitali sempre più diffuse.

L’iniziativa rappresenta una delle azioni di sensibilizzazione del progetto, che prevede anche laboratori pratici, percorsi di alfabetizzazione digitale e attività diffuse nei quartieri, con il coinvolgimento della rete territoriale e dei luoghi di aggregazione frequentati dalle persone anziane.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.