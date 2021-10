BIT2B on ICT e Sustainability: il 12 novembre il Digital Business Day di Area Science Park

settori ICT e sviluppo sostenibile per aziende innovative e PMI, start up, organizzazioni R&D. È questo l’obiettivo del Digital Business Day BIT2B on ICT+Sustainability di Area Science Park, evento realizzato con la rete Enterprise Europe Network e IP4FVG, che offre la possibilità di entrare in contatto con una trentina di imprese innovative del parco scientifico di Trieste per attivare nuovi progetti sia di natura tecnologica che di business. Attivare nuove opportunità di collaborazione neiper aziende innovative e PMI, start up, organizzazioni R&D. È questo l’obiettivo deldi, evento realizzato con la rete, che offre la possibilità di entrare in contatto con una trentina di imprese innovative del parco scientifico di Trieste per attivare nuovi progetti sia di natura tecnologica che di business.

Il Digital Business Day, che si terrà venerdì 12 novembre, prevede un’agenda di incontri online pre-programmati one to one utili a stabilire nuove partnership e a condividere idee di progetto per presentare, ad esempio, proposte ai prossimi bandi europei negli ambiti ICT e Sostenibilità.

Numerosi i focus tecnologici del Digital Business Day: Elettronica e Telecomunicazioni, Intelligenza Artificiale e Machine Learning, Big data & Cloud computing, GIS, Gestione flotte, Logistica, Automazione industriale, Robotica and Image Processing, Prototipazione Virtuale e Ottimizzazione dei processi industriali, Corporate Digital Learning, E-Coaching Tools, Multimedia, VR, AR, Gestione dati e immagini sanitarie, Ambiente, Fonti di energia rinnovabili e biogas, Risorse bio per applicazioni industriali, ICT applicato all’agricoltura, Economia circolare.

Per registrarsi, conoscere i profili delle aziende disponibili e fissare uno o più incontri online occorre accedere alla piattaforma https://bit2b.b2match.io/