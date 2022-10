Borgo Pracchiuso: la Caritas apre spazio per i cittadini. Sale attrezzate con distribuzione di libri, internet, quotidiani e animatori sociali

In questi tempi in cui spesso le serrande si abbassano, nei paesi e nei quartieri, diminuendo non solo i servizi, ma anche le occasioni di relazioni di prossimità, fa notizia quando una saracinesca si alza. Specie se ad aprire è un servizio attrezzato, assistito da operatori qualificati e totalmente gratuito, destinato proprio a rilanciare la socialità di uno storico borgo udinese. i apre così la nota stampa della Caritas diocesana di Udine che annuncia che domani, martedi 4 ottobre, alle 15.30 in via Pracchiuso n. 87 , nei locali attigui al Fogolar, verrà inaugurato un nuovo servizio del Centro Caritas dell’arcidiocesi di Udine, dedicato in primis agli anziani, che più soffrono l’isolamento sociale, ma aperto a tutti, anche alle associazioni e ai sodalizi del territorio che potranno svolgervi le loro attività. Al taglio del nastro sarà presente il direttore della Caritas diocesana di Udine, don Luigi Gloazzo e il sindaco di Udine. “Con questa iniziativa il Fogolar, oltre che un servizio a favore delle persone senza fissa dimora, vuole offrire il suo supporto a tutto il quartiere, non solo a Borgo Pracchiuso ma almeno a tutta la prima Circoscrizione cittadina – spiega Alberto Barone, responsabile del Centro Caritas per il Fogolar e la Mensa di via Ronchi -. All’interno si troverà un bookcrossing realizzato in collaborazione con la Biblioteca civica di Udine. Tutti potranno prendere i libri presenti, che non sono in prestito e non vanno quindi necessariamente restituiti. Si prende solo l’impegno d’onore, una volta letto il volume, di lasciarlo in un luogo pubblico (una panchina, un tavolino di un bar…) dove qualcun altro potrà prenderlo e leggerlo. Un inserto nel libro spiegherà a chi lo trova il senso dell’iniziativa”.

Ma nel nuovo spazio sociale non si passerà solo per prendere un libro ma si potrà sostare per socializzare e anche organizzare delle attività autogestite (corsi, mostre, incontri sociali….) da parte di associazioni e sodalizi del territorio. Ci sarà una postazione internet e si potranno leggere quotidiani e periodici. “Una forma molto diffusa di povertà del nostro tempo è la solitudine evidenzia Barone - . Noi che siamo in prima linea contro le povertà materiali e spirituali non potevamo ignorarlo”. Il tutto si svolgerà col supporto di operatori Caritas che fungeranno da animatori sociali. “Vorremmo anche trovare dei volontari – spiega Barone - al fine di ampliare sempre più l’orario di apertura. Verranno preparati con uno speciale corso di formazione organizzato in collaborazione con la biblioteca civica”. Inizialmente lo spazio verrà aperto il mercoledì dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12. L’intento è di ampliare al più presto l’orario di operatività. Per proporre attività da svolgersi nel centro sociale di via Pracchiuso 87 o per proporsi come volontario ci si può presentare negli orari di apertura oppure rivolgersi a Fausta Gerin all’indirizzo email uff.caritas@diocesiudine.it oppure al numero telefonico 0432414502.