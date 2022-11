Caneva (Pn): Conclusa con successo la 1^ edizione di “Adesso ci penso io”

Consegnati nei giorni scorsi nel corso di una cerimonia in Municipio i voucher di 100 euro ad ognuno dei 15 studenti 13-24 anni che hanno preso parte, nel ruolo di docenti, alla 1^ edizione del progetto intergenerazionale di digitalizzazione “Adesso ci penso io”. I voucher potranno essere utilizzati per l’acquisto di libri o ingressi al cinema o teatro. Rivolto ad una ventina di over 65, il progetto è stato promosso dal Comune di Caneva e gestito dalla Cooperativa sociale Itaca, grazie al co-finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia all’interno della Legge regionale n. 22/2014 “Promozione dell’invecchiamento attivo”. Destinato alla terza età, il progetto ha trattato argomenti che spesso gli over 65 possono trovare particolarmente difficoltosi da affrontare con uno smartphone, ma che sono importanti per la loro vita quotidiana. Oltre all’utilizzo corretto del telefonino o di strumenti come la posta elettronica, i ragazzi hanno messo a disposizione le loro competenze digitali per insegnare come ottenere lo SPID, il Sistema pubblico di identità digitale, o ancora l’iscrizione al portale SESAMO, il portale della Salute Digitale, per la consultazione della propria cartella sanitaria digitale. Oltremodo soddisfacente e sotto gli occhi dell’Amministrazione la relazione che si è venuta a creare tra docenti e discenti, che hanno trovato da subito una eccezionale sintonia. Nel corso della cerimonia di consegna dei voucher, il sindaco Dino Salatin ha sottolineato proprio questo aspetto. “Nel ringraziarvi per quanto avete fatto – ha evidenziato il primo cittadino rivolgendosi ai ragazzi -, posso dire che gli anziani non vedevano l’ora di partecipare ogni lunedì ai vostri incontri, sicuramente per imparare da voi ma soprattutto per passare del tempo assieme, che poi era il vero obiettivo del corso. Voi giovani siete il futuro di questa comunità”. Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessora alle politiche sociali Francesca Coan, per la quale “è stato entusiasmante vedere l’impegno di tutti i giovani coinvolti, che si sono portati a casa una nuova relazione di cura nei confronti degli anziani che hanno partecipato al corso”. All’incontro era presente anche l’assistente sociale del Servizio Sociale dei Comuni Livenza Cansiglio Cavallo, Sonia Dal Cin, che ha colto l’opportunità per descrivere ai ragazzi il ruolo dei Servizi sociali nella cura del territorio e il lavoro delle educatrici della Cooperativa Itaca, che hanno aperto le porte al progetto. I ragazzi hanno dimostrato, ancora una volta, la loro eccezionale predisposizione verso la relazione con gli altri, la pazienza e la dedizione con cui hanno portato avanti l’impegno preso, spesso “incastrandolo” tra i tanti oneri della loro quotidianità. “Abbiamo scelto consapevolmente – ha concluso il primo cittadino – i libri ed il cinema come premi per il vostro impegno, per ricordarvi ogni tanto di posare il cellulare, perché il mondo è là fuori e non bisogna scordarsene mai”. La serata si è conclusa con una pizza tra tutor e studenti. L’Amministrazione comunale di Caneva sta già imbastendo la seconda edizione del progetto in vista del 2023.