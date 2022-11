Sergo M5s: “Altri bus saltati a Udine, almeno si informino gli utenti”

“Ancora corse saltate a Udine, con utenti costretti ad aspettare 40-50 minuti un autobus”. Lo denuncia il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Cristian Sergo, dopo le ennesime segnalazioni di disservizi legati al trasporto pubblico locale. “Manca completamente l’informazione delle corse saltate da parte di Arriva Udine, impedendo così alle persone di conoscere la situazione e cercare un’alternativa per spostarsi – continua l’esponente M5S -. E a sobbarcarsi le lamentele sono gli autisti, che non hanno alcuna responsabilità per le corse non effettuate, anzi, come al solito sono in prima fila a garantire un servizio essenziale per i cittadini. Spesso le notizie di cronaca evidenziano come qualcuno non si limiti alle lamentele ma passi a vere e proprie aggressioni”. “L’ex assessore Pizzimenti è volato a Roma ma i problemi sono rimasti qui e, sebbene noti da anni, non vengono affrontati come si deve – conclude Sergo -. Infatti, prima ancora di adoperarsi per evitare i tagli, che non sarebbe male visto il tempo che passa, si provveda almeno a informare l’utenza, visto che app e sito non comunicano nulla, invece di continuare a dare l’impressione che tutto funzioni normalmente anche quando non è così. Negando il problema si negano anche le soluzioni per risolverlo”.