Trasporto pubblico, Liguori: «Quali soluzioni per risolvere le criticità riscontrate dal personale di Arriva Udine?»

«Carenza di personale, dimissioni, taglio delle ferie, corse ridotte o cancellate: le segnalazioni riportate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di Arriva Udine, operatore nel settore del trasporto pubblico a Udine, non possono essere ignorate perché hanno ricadute serie sui lavoratori stessi e sugli utenti. I dipendenti hanno il diritto di trovarsi nelle condizioni migliori per lavorare, la cittadinanza, dagli studenti agli anziani, deve poter contare su questo fondamentale servizio che consente di muoversi in autonomia all’interno della città: le istituzioni, dal Comune fino alla Regione, hanno quindi il dovere di agire per risolvere i problemi denunciati». La consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori, intende presentare un’interrogazione per sapere quali soluzioni verranno attuate per risolvere le criticità riscontrate dai lavoratori dell’azienda nata con il nome di SAF Autoservizi F.V.G. S.p.A. Criticità che tra l’altro hanno portato l’organizzazione sindacale UGL FNA di Udine a proclamare uno sciopero di 24 ore per venerdì 2 dicembre. «Come pensa di intervenire la Giunta regionale per superare le difficoltà che sta vivendo il personale di Arriva Udine e ripristinare in modo definitivo e completo il servizio di trasporto pubblico locale?» conclude Liguori.