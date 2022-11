Divulgazione scientifica e crescita del territorio – convegno all’Ateneo di Udine

Il ruolo della divulgazione scientifica al servizio della società sarà il tema del dialogo “Cittadinanza e conoscenza” che si terrà all’Università di Udine giovedì 1° dicembre, alle 17, a Palazzo di Toppo Wassermann (via Gemona 90, Udine). Parteciperanno docenti dell’Ateneo friulano, i rappresentanti dei Comuni di Cividale, Gemona, Gorizia, San Daniele, Tolmezzo, Udine e di realtà territoriali di servizio.

Il workshop conclude il progetto “Per un domani sostenibile. Un patto per lo sviluppo del territorio”. Promosso dall’Università con il sostegno della Fondazione Friuli, il progetto ha portato a realizzare negli ultimi due anni una trentina di conferenze di pubblica utilità in varie città del Friuli. Obiettivo dell’iniziativa infatti è contribuire a promuovere la collaborazione tra cittadini e istituzioni per uno sviluppo sostenibile del territorio, grazie al contributo dei docenti dell’ateneo e di esperti qualificati.

In apertura porteranno i saluti il rettore, Roberto Pinton; il direttore della Fondazione Friuli, Luciano Nonis, e il sindaco di Udine, Pietro Fontanini. I lavori saranno introdotti dalla delegata dell’Ateneo al Public Engagement, Elisabetta Scarton, e moderati da Francesco Marangon, docente presso il Dipartimento di scienze economiche e statistiche.

Parteciperanno all’incontro i sindaci dei Comuni di Cividale, Daniela Bernardi; Gemona, Roberto Revelant, San Daniele, Pietro Valent; Tolmezzo, Roberto Vicentini, e la vice sindaca di Gorizia, Chiara Gatta, e l’assessore alla cultura di Udine, Fabrizio Cigolot.

Inoltre, i rappresentanti del territorio: il direttore del Consorzio per l’acquedotto del Friuli centrale (Cafc), Massimo Battiston; il direttore generale del Consorzio di bonifica pianura friulana, Armando Di Nardo; il direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione Friuli Venezia Giulia, Flavio Gabrielcig; il cardiologo Lucio Mos: la past president storica della Società operaia di mutuo soccorso e istruzione (Somsi) di Cividale del Friuli, Maria Cristina Novelli; il dirigente dell’istituto “Magrini Marchetti D’Aronco” di Tolmezzo, Marco Tommasi.

Per l’Ateneo friulano interverranno docenti in rappresentanza di tutti gli otto dipartimenti: Antonina Dattolo, Scienze matematiche, informatiche e fisiche; Gianluca Tell, Area medica; Andrea Guaran e Mauro Pascolini, Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società; Alberto Felice De Toni, Anna Frangipane, Daniele Goi e Pier Luca Montessoro, Politecnico di ingegneria e architettura; Marcellino Gaudenzi, Scienze economiche e statistiche; Edi Piasentier, Scienze agroalimentari, ambientali e animali; Valeria Filì, Scienze giuridiche; Simonetta Minguzzi, Studi umanistici e del patrimonio culturale.

Inoltre, porteranno il loro contributo con un messaggio video i docenti: Alessandro Cavarape e Massimo Robiony del Dipartimento di area medica; Alessandro Gasparetto del Dipartimento politecnico di ingegneria e architettura; Andrea Zannini del Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale.