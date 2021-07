Capozzella M5s Fvg: “Lavoro, centrodestra lascia indietro gli over 50”

“Anche questa volta la Giunta non si smentisce e lascia indietro i più deboli”. Questa la dichiarazione a caldo del consigliere del MoVimento 5 Stelle, Mauro Capozzella, dopo l’ennesima bocciatura, da parte dell’Assessore Rosolen e della maggioranza, dell’emendamento presentato in assestamento di bilancio per venire incontro a chi è rimasto senza lavoro e ha più di 50 anni. “Sono amareggiato ma non stupito, perché elargire soldi a chi conviene e dimenticare i deboli è il modo di operare di questa amministrazione – continua Capozzella -. Dopo due anni di crisi pandemica e un mercato del lavoro che mostra una crisi profonda volevamo cercare di venire in aiuto con sussidi temporanei e investimenti in formazione e digitalizzazione a favore degli over 50”. “Parliamo della categoria più esposta alla crisi economica, perché è oggettivamente difficile riciclarsi senza avere le competenze digitali e operative che oggi chiede un mercato sempre più competitivo e per chi abbia lavorato magari per 20 anni sempre nello stesso luogo è complicato trovare un nuovo lavoro – afferma l’esponente M5S -. Si tratta inoltre di persone già radicate sul territorio perché, ad esempio, hanno dei figli e genitori anziani quindi con oggettive difficoltà a spostarsi”. “Ma tutto questo non è stato considerato abbastanza importante per venire incontro ai più deboli, anche in un assestamento che certo non è povero, anzi. Peccato – conclude Capozzella, un’altra occasione persa per smettere con i proclami e venire davvero incontro alle esigenze reali delle persone, ma noi continueremo a batterci per correggere queste disuguaglianze sociali”.