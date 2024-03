Casarsa: chiude biblioteca…per riaprire ancora più ampia

La Biblioteca civica “Nico Naldini” di Casarsa amplia il suo orario di apertura al pubblico e celebra il primo compleanno per il Gruppo Lettori ( ultimo appuntamento è stato quello dedicato agli adulti il 13 marzo scorso con Livio Vianello, lettore e operatore culturale, che ha letto insieme ai membri il romanzo “L’attentatrice” di Yasmina Khadra).

“L’iniziativa del Gruppo Lettori, sia per adulti che per ragazzi, è stata accolta positivamente dalla nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Claudio Colussi, che detiene anche l’assessorato alla cultura -. La lettura è fondamentale per lo sviluppo culturale e personale di ogni individuo e il lavoro svolto da questo gruppo è stato prezioso nel diffondere questa consapevolezza tra i cittadini di Casarsa. Da qui anche la decisione, grazie alla disponibilità del personale, di ampliare gli orari di apertura al pubblico aggiungendo una mattina durante la settimana e allungando gli altri periodi, in modo da dare possibilità a sempre più cittadini di utilizzare i servizi della nostra Biblioteca”. Infatti dal 2 aprile la Biblioteca aprirà anche al martedì mattina e offrirà orari di apertura ampliati in tutte le mattinate, con aperture anticipate di mezz’ora e chiusure posticipate di un’ora (lunedì, martedì e giovedì mattina dalle 9 alle 13; dal lunedì al venerdì ogni pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30). Nell’attesa, dal 13 al 20 marzo la Biblioteca sarà chiusa al pubblico per un’operazione straordinaria di riordino delle collezioni. Tutte le scadenze dei prestiti i librari in corso saranno prorogate d’ufficio.