Chiusura agende di prenotazione prestazioni sanitarie, interrogazione del consigliere Walter Zalukar

Il tema delle liste di attesa rimane purtroppo sempre attuale. Così il consigliere del gruppo misto Walter Zalukar. "La fase grave della pandemia ha aggravato il fenomeno ma ormai è alle spalle da oltre 6 mesi, spiga Zalukar, stanziamenti per decine di milioni di euro sono stati fatti per cercare di velocizzare le prestazioni arretrate, ma tali stanziamenti rischiano di perdere efficacia in assenza di un’attenta pianificazione. Ho ricevuto diverse segnalazioni di cittadini che indicavano come, in fase di prenotazione di prestazioni sanitarie, il sistema rispondeva che le agende erano chiuse. Tale chiusura è vietata dalla legge, ma pare che nella nostra regione sia una pratica non rara? Ho quindi interrogato l’Assessore alla Salute che oggi, in Aula del Consiglio Regionale ha affermato che dalle ultime rilevazioni non risultano prestazioni non prenotabili. Fatto sta che le segnalazioni di agende chiuse ci sono. Pertanto il cerchio si restringe: o tali segnalazioni sono inesatte o mendaci o l’Assessore non ha un quadro veritiero della realtà. IRI Chiusura agende prenotazione 26.9.22