Pordenone Music Festival – Tour nei Borghi più belli d’Italia domani a Cordovado

Sabato 1° ottobre alle ore 20.30, il "Tour dei Borghi più belli d’Italia FVG”, il tour di concerti che si svolge nell’ambito del 27° Pordenone Music Festival, sosterà a Cordovado, il borgo immerso nella quiete della campagna friulana, ricco di storia e monumenti. Con il sostegno della Regione FVG, della Fondazione Friuli e con il partenariato della Confartigianato Imprese FVG, il duo formato da Andrea Casarotto e Antonio D’Alessandro sarà ospite nel Santuario della Madonna delle Grazie, il santuario mariano più antico della diocesi e gioiello dell’arte barocca. Grazie all’Amministrazione cordovadese e alla parrocchia di Sant’Andrea, il duo contrabbasso-chitarra, pressoché unico al mondo, presenterà musiche e trascrizioni originali ma anche questa volta riserverà al pubblico qualche sorpresa che sarà svelata nel corso dell’appuntamento. Infatti D’Alessandro e Casarotto sono noti per le loro incursioni in vari generi musicali e per trasformare i loro concerti in vere e proprie perfomance.

Un appuntamento a ingresso libero, durante il quale i musicisti dialogheranno con il pubblico proponendo musica colta impreziosita da citazioni e aneddoti che raccontano di quanto la ricerca e lo studio musicale siano vivi. Per informazioni e prenotazioni alla visita museale rivolgersi a scrivi@farandola.it, cell. 340 0062930