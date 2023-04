Coltiviamo il futuro, si rinnova il patto Cooperativa Murice-Coldiretti Gorizia

Giovedì 20 aprile, a partire dalle 11, al Mercato coperto Campagna Amica di Gorizia, si terrà l’evento conclusivo del progetto Coltiviamo il futuro, realizzato dalla cooperativa Murice e da Coldiretti Gorizia, con il sostegno della Regione Fvg, grazie allo strumento della Legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 sugli interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

L’iniziativa, avviata a febbraio 2021, è stata dedicata alle famiglie agricole dell’area di Banja Luka (Bosnia Erzegovina) e al miglioramento della loro condizione socioeconomica, con un’attenzione verso l’imprenditoria femminile, gli allevatori under 40 e il legame tra i giovani e il loro territorio di origine. Nel corso dei due anni, grazie al coinvolgimento di due partner locali – l’Organizzazione per la ricerca, lo sviluppo rurale e l’ambiente naturale e l’Associazione dei Produttori Agricoli del Comune di Prnjavor – sono stati proposti percorsi formativi tecnici nel settore lattiero-caseario e in quello della produzione di orticoli, anche con la partecipazione di formatori italiani che si sono recati nel Paese balcanico. Dieci realtà agricole del Friuli Venezia Giulia sono state oggetto di tre visite studio che hanno visto la partecipazione di 16 persone.

L’evento di giovedì avrà la duplice funzione di chiudere un progetto e inaugurarne un altro, dal momento che la Regione ha finanziato la prosecuzione dell’iniziativa, che continuerà con il medesimo partenariato, sotto il nome di Coltiviamo il Futuro 2.0.

Questa seconda edizione rinnova le tematiche già affrontate e si apre anche alla produzione di birre artigianali, prevedendo il medesimo schema di formazioni locali, workshop guidati da formatori italiani in loco e visite studio in Regione. Verrà riproposta anche l’attività di sviluppo di animazione giovanile, con l’implementazione di una attività a Banja Luka, ma verrà aggiunta una visita in Italia, interamente dedicata alla conoscenza dei centri di aggregazione giovanile, associazioni e volontariato.